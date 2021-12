Ayudemos a Janina: necesita $30.000 para viajar a operarse al Garraham

Janina Michaela Varela tiene 14 años y nació con Artogrifosis, por distintas complicaciones en relación a esta patología su columna esta empeorando. Ante esto debe viajar hasta Buenos Aires donde ya tienen programada una cirugía en el hospital Garraham para el día 10 de enero.

Lo cierto es que para Janina pueda viajar y concretar la intervención necesita reunir $30.000. Totalmente solidario y comprometido como siempre Carlos Gabriel González inició la que llama la última campaña del 2021, así que si querés sumarte podés depositar lo que sea en una caja de ahorro, donde ya se alcanzó $7000.

El desafío de Carlos es que hasta el 23 de diciembre se consiga la suma para que Jesica tenga su regalo de Navidad.

"Le demos una mano, $30000 para nosotros no es nada que juntamos miles y miles. Será que para el 23 le podemos dar ese regalo a su familia? La cuenta la misma de siempre, se las dejo en la imagen.

Alias: por.janina

La cuenta figura a nombre de Silvia N. Lopez (mi mama) Es la que uso siempre.

"ESTA SI ES LA ULTIMA CAMPAÑA DEL 2021, por favor ya no me pidan que ayude por que saben que no puedo decir que no. Pero con esta campaña relampago cerramos la persiana. Gracias".