Presupuesto rechazado: Cómo votaron y qué dijeron los diputados nacionales de Salta

El Gobierno de la Nación recibió un duro revés y una fuerte derrota política luego que este viernes por la mañana la Cámara de Diputados del Congreso rechazara el proyecto del presupuesto 2022, tras una sesión que se extendió por 20 horas y que estuvo lleno de cruces, chicanas, gritos y acusaciones.

En medio de las repercusiones surge la duda, ¿cómo fue el voto de los diputados nacionales por la provincia de Salta? De los 7 legisladores en la Cámara Baja del parlamento argentino, 4 fueron positivos y los otros 3 negativos.

Los positivos correspondieron a los de Emiliano Estrada, Pamela Calletti, Verónica Caliva y Lucas Godoy, todos del bloque del Frente de Todos. En cuanto a los negativos estos fueron los de Miguel Nanni (UCR), Virginia Cornejo (PRO) y Carlos Zapata (Ahora Patria).

¿Qué dijeron los diputados nacionales al argumenta sus posturas? Estas son algunas de sus frases destacadas:

Lucas Godoy: “El presupuesto no es un botín de guerra, nos los quieren sacar, nos los quieren voltear y detrás de eso está la gente, la ejecución de políticas públicas para mejorar la vida de la gente; tiene que ver con la cantidad de obras que pueden traer laburo, progreso, desarrollo y eso es lo que estamos buscando aprobar”.

Pamela Calletti: “El presupuesto es un plan de gobierno en números, es una hoja de ruta, lo importante es que esos números son políticas públicas, intenta avanzar en la reducción de la pobreza, en la generación de empleo y la recuperación de la economía; no aprobarlo perjudica a los argentinos y a la provincia”.

Verónica Caliva: “Es un presupuesto difícil, por supuesto, porque está condicionado por la situación de endeudamiento y estafa a la que nos sometieron en la gestión Macri, y pese a la difícil situación que atravesamos, este presupuesto ha mejorado por los intereses de la Nación, tiene obras importantísimas para la provincia de Salta”.

Emiliano Estrada: “Es un programa de gobierno que entiende que hay que sostener el consumo, que las decisiones que estamos tomando son fundamentales para garantizar los dólares que necesitan los que producen, los que invierten, que son las pymes a lo largo y ancho del país, las que dan empleo y que darán salida a la crisis”.

Miguel Nanni: “El escenario es sumamente crítico, ¿qué nos propone el Gobierno para solucionar el problema? Improvisación, no hay un plan anti inflacionario, sin reservas en el Banco Central, sin acceso al crédito, no hay inversión extranjera y el escenario sigue siendo sumamente crítico”.

Carlos Zapata: “Con este engendro de presupuesto no se van a alcanzar los objetivos, porque si las estimaciones de este trabajo son incorrectas, apartadas de la realidad, falseadas, evidentemente tenemos un mal punto de partida; es poco creíble que se considere esto un presupuesto, la realidad de la Argentina es de banca rota, no existen reservas, no hay posibilidad de renegociar la deuda en forma inmediata”.