Uno de los creadores de Ethereum visitó Argentina y vistió ¿un poncho salteño?

Se trata de Vitálik Buterin, el cerebro detrás de Ethereum, la segunda criptomoneda más importante del mundo. Qué vino a hacer al país.

Aterrizó ayer en Ezeiza, hizo los trámites migratorios y viajó a Capital Federal. Vino solo, sin acompañantes, aparentemente, y no hubo grandes recibimientos en el aeropuerto. Sin embargo, es una estrella. Poco conocida, quizás, pero una verdadera estrella, informó Infobae.

Vitálik Buterin, un joven de origen ruso de 27 años que creció en Canadá es una celebrity total en el universo global de las criptomonedas y el blockchain. No es para menos es uno de los creadores y el cerebro detrás de Ethereum, la segunda criptomoneda más importante del mundo. Es una “mente brillante” de la programación y, según la revista Forbes, tiene un patrimonio personal de casi USD 1.500 millones que sube y baja porque está atado a las volátiles cotizaciones cripto. Es el mayor referente cripto del mundo mientras Satoshi Nakamoto, el supuesto creador o creadores de Bitcoin, se mantenga en el anonimato.

¿Qué vino a hacer al país? A conocer Argentina y ver en persona cómo se “vive en un país con mucha inflación”, según le contó a varios integrantes del ecosistema cripto local con los que se encontró en un evento en Área3, un coworking de Palermo. El comentario fue risueño, pero real: es un hecho que las criptomonedas se convierte en alternativas en países con mucha volatilidad cambiaria, como Argentina, Venezuela y algunas naciones africanas.

Es habitual que Buterin viaje por el mundo para ver de cerca cómo crece y se expande su desarrollo y esta es su primera vez en el país.

“Llegué a una reunión de TheGraph –uno de los protocolos de Ethereum– y el tipo estaba ahí, un genio, no lo podía creer”, aseguró uno de los presentes. Muy pocos sabían que iba a llegar a este primer encuentro con el ecosistema local de Ethereum, uno de los más grandes del mundo. Hay muchos locales, poco conocidos a nivel masivo, pero relevantes para este mundo en crecimiento.

Uno de sus focos, por estos días, es la expansión de la comunidad de desarrollo, cómo hacer más escalable a Ethereum para que logre más transacciones por segundo y las cuestiones técnicas en las que se trabaja ahora para lograrlo.

Se lo vio locuaz, contento y se espera que participe de más eventos locales que sin dudas se organizarán a su alrededor. Jugó al ping pong y habló bastante con los presentes que le sacaron cientos de fotos y grabaron sus comentarios. Estaba cómodo con jogging, ojotas tipo adilette y gorra Nike.

Pablo Larguía, CEO de Red Innova, le regaló un poncho rojo de gaucho argentino que no quiso sacarse en toda la noche a pesar de la temperatura.

“Le preguntamos a Vitalik cuál era el proyecto que más le interesa y dijo Proof of Humanity”, tuiteó Gabriel Gruber, otro de los referentes del ecosistema local, que también estuvo en Area3, y es CEO de la startup de finanzas descentralizadas (DeFi) Exactly. Proof of Humanity es un proyecto que está desarrollando desde España, otro emprendedor local: Santiago Siri.

Siri llegó hoy mismo a Argentina y participará de otro encuentro que se realizará en Palermo este mediodía. No es el único: varios argentinos viajaron desde EEUU y Uruguay cuando se enteraron que Buterin tenía listo su desembarco en el país.

En octubre, Vitálik sorprendió a Siri. Utilizó 50 Ethers, unos USD 200.000 para comprar los UBI (la sigla en inglés del ingreso básico universal), el token del proyecto del argentino y luego, los “quemó”, por lo que, al reducir la oferta disponible, provocó que su valor aumentara en forma inmediata 10 veces.

Varios miembros de la comunidad global de inversores en criptomonedas se sumaron a esta iniciativa con la misma operación y, de este modo, en su noveno mes de vida, los UBI llegaron a operar un volumen récord cercano a los 36 millones de dólares en un día. La iniciativa de Siri apunta a brindar un ingreso universal digital con la criptomoneda ether, para asistir a la gente pobre sin ningún intermediario, fue lanzada a principios de este año junto con su fundación Democracy Earth y Kleros.

Siri recordó conoció al fundador de Etherem en 2019, cuando fueron juntos “al parlamento de Canadá para presentarles ideas de democracia digital”. “Es un chico joven, escucha más de lo que habla, tiene mucho sentido del humor como todo nerd de bien; es la persona más influyente de su generación, que no solo ya desplazó a los emprendedores más fuertes de Estados Unidos, sino también al modelo surgido en Sillicon Valley, porque él es canadiense e hijo de rusos. Le interesa más ser un intelectual, un hacker”, explicó el emprendedor argentino.

Con Macri

Al mediodía, Buterin fue recibido por Mauricio Macri, quien a posteriori tuiteó: “Encuentro fascinante con Vitalik Buterin, creador de Ethereum, una de las tecnologías descentralizadas más innovadoras de nuestro siglo. Su moneda Ether es una de las mejor valuadas del mundo. Charlamos sobre el rol de las crypto y las oportunidades de blockchain para los estados”, marcando una posición claramente favorable al uso de las criptomonedas y el concepto de “finanzas descentralizadas” (en la jerga, DeFi).

Encuentro fascinante con Vitalik Buterin, creador de Ethereum, una de las tecnologías descentralizadas más innovadoras de nuestro siglo. Su moneda Ether es una de las mejor valuadas del mundo. Charlamos sobre el rol de las crypto y las oportunidades de blockchain para los estados pic.twitter.com/WRR8qaUma3 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 18, 2021

Del encuentro, en la casa del expresidente en Acassuso, participaron también Leandro Sigman, Gastón Parisier, Tomás Pierucci y Santiago Siri, emprendedores locales de la industria de las criptomonedas.