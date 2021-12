Cannabis medicinal: "Sería ideal que las obras sociales provean el aceite de Jujuy"

Tras difundirse la comercialización legal del cannabis medicinal en Jujuy, trascendió son varios los salteños que concurren a la vecina provincia para acceder al producto, atento a la proximidad territorial.

Al respecto, Noemí Bisceglia referente salteña de las madres que lucharon para lograr la cobertura de aceite de cannabis por parte de las obras sociales, explicó que “la información a la que accedieron es que la provincia de Jujuy provee aceite gratuito a los pacientes que tienen domicilio allí.

"Teníamos la información de que habían siete farmacias que estaban autorizadas para venderlo, pero no tenemos confirmada esa información, nos habían informado que el aceite tenía un costo aproximado a $40 mil, pero tampoco lo tenemos confirmado”, dijo la mujer a InformateSalta.

La semana pasada, el gobierno de Jujuy anunció la comercialización del aceite de cannabis medicinal CBD10, producido íntegramente en Jujuy por la empresa estatal Cannava S.E., en sus farmacias locales.

El fármaco jujeño está disponible en su presentación de 10 mililitros a un precio de $2.990. Pero se anticipó que a partir de enero se podrá adquirir la presentación de 30 mililitros a un valor de $7.690.

“Es un gran paso que Argentina tenga un laboratorio que produzca el aceite, pero sería irracional que se venda a precios similares a los importados. La obra social cubre el 100% del aceite. Hay muchas obras sociales que no te quieren cubrir el medicamento, hacen muchos problemas y los papas tienen que recurrir a un recurso de amparo. Lo ideal sería que las obras sociales te provean del aceite de Jujuy”, manifestó Bisceglia.

La mujer señaló que de acuerdo a testimonios de madres que ya probaron el aceite de Jujuy, “les resultó muy bien. Seguimos luchando por el auto cultivo para quienes no tienen obras sociales. Sigue habiendo una persecución hacia los autocultivadores, hasta que no expones y explicas todo, hasta que no haces todos los papeleríos, te allanan y se llevan las plantas, te hacen una causa, es todo un trastorno para las familias cultivadoras”.