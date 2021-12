La cuota – Qué es y cómo se calcula

Si eres nuevo para las apuestas deportivas posiblemente aún no tengas tan claro el significado de la “cuota”, de dónde proviene ese numerito mágico sube y baja dándonos idea de qué equipo o atleta tiene más posibilidades de ganar y te permite establecer una estrategia a tu jugada. Diferentes casas de gambling ofrecen distintos coeficientes, elige la de mejor retorno. Más adelante lo explicaremos. ¡Juega apuestas en directo con las mejores cuotas solo en Cyber.bet!

Lo básico



Entender cuotas de apuestas deportivas es imprescindible captar el concepto de probabilidad. Pongamos un dado de ejemplo, la probabilidad de obtener uno de las seis números es de 1 a 6. ¡Realiza apuestas online de fútbol y gana con Cyber.bet!

Cada número del dado tiene la misma probabilidad de salir, si intentamos expresar esto como porcentaje utilizamos una división:

100% / 6 = 16.67%

Ahora, la cuota o coeficiente es una forma de ver la probabilidad como un número o indicador, en vez de como un porcentaje. Calcularla con el mismo ejemplo del dado se ejecutaría también una división pero entre el porcentaje total y el de la probabilidad hallado previamente:

100% / 16.67% = 5.99

Entonces el coeficiente a cada número del dado es casi 6. El mismo método se usa cuanto a cuanto en el fútbol. Sin embargo, hay más consideraciones debemos tener para saber elegir las cuotas más beneficiosas.

Avanzado – El Overround y el Payout



Hay dos indicadores te pueden servir mucho al analizar los coeficientes y decidir dónde colocar tus apuestas. El overround lo calculas sumando los inversos de los 3 valores de una bet 1x2. Ese número te muestra cuánto rango queda en una bookmaker de las jugadas. Si a ese valor le sacas su inverso (divides 1 entre el overround), obtienes el payout. Este último número indica qué porcentaje del monto la bookmaker entrega a las victorias de sus clientes. Mientras este número esté más cerca a 1, es mejor.

De esta forma puedes analizar todos los mercados y prospectos donde pienses empezar a colocar tus bets. No es tan complicado. Si quieres desarrollar tu pasatiempo hacia algo más profesional, debes tratar de familiarizarte con estos valores y tomar las mejores decisiones. Podrás ver luego que Cyber.bet te otorga los coeficientes con mayores beneficios.

Paso a paso hacia la cima



Ya sabes como calcular las cuotas de apuestas. Ya es fácil entender que significa en las apuestas tener un 10 a 1, sería si tomas esa jugada y ganas, decuplicarías el valor de tu monto. No te hagas problemas con el análisis, trata de ver los números como son, si te da mayor ventaja, tómalo.

¡No te pierdas nuestros bonus y eventos! Solamente debes tener tu email registrado y verificado en tu perfil y estar atento. Nuestro fin es darte chances para intentar elevar tus ganancias por lo alto. Eso sí, recuerda leer siempre las condiciones y requisitos de uso de cada bonificación.

Es posible, ahora mientras estás perfeccionando tu análisis de los números, tus decisiones no vayan a ser tan atinadas. No desesperes. Cabeza fría. La práctica hace al experto. Y siempre establece tus límites para no tener contratiempos con tu pasión por el gambling. Estaremos siempre dispuestos a ayudarte y atenderte con cualquier consulta o duda en nuestra sección de Servicio al Cliente disponible las 24/7.

¿Qué esperas? ¡Estás en la mejor bookmaker para empezar tu aventura en este mundo! Depósitos al instante y retiros en un máximo de 2 días por razones de seguridad. Variedad de métodos de pago a elegir el de tu mayor conveniencia. Contamos con licencia de Curazao lo cual legitima nuestras acciones en gambling y juegos de azar. Nuestro mercado de bets es muy amplio y tenemos gran diversidad de opciones en tus bets. ¡Todo está en su punto para tu uso!

¡Juega ahora en Cyber.bet y consigue ser el mejor! ¡Éxitos!