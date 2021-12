Cornejo anticipó nuevas construcciones carcelarias en la provincia

Hace unas horas se conoció que, en un fallo Judicial el juez de Garantías del Tribunal 4 de Salta, Diego Rodríguez Pipino, ordenó al ministro de Seguridad de la Provincia, Abel Cornejo, “tomar los recaudos para hacer cesar en forma inmediata las circunstancias de agravamiento de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad”.

Este fallo surge tras la recientes inspecciones de los agentes judiciales a las dependencias del Servicio Penitenciario se constató las denuncias de reclusos sobre que “el hacinamiento era intolerable, así como la falta de agua, higiene, mala comida, alimañas, sarna, falta de sanitarios y condiciones de salubridad en general”, según consta en la resolución de Rodríguez Pipino.

Ahora quien se manifestó al respecto por FM Pacífico fue el ministro Abel Cornejo, reconociendo esta situación como así anticipando la construcción de nuevos inmuebles carcelarios para mejorar la problemática de hacinamiento, esperando dar el anuncio oficial en el primer mes del año entrante.

“Una de las cosas que hablamos con el gobernador cuando me ofreció el Ministerio fue este tema, tuvimos dos reuniones con el ministro (de Economía, Roberto) Dib Ashur, la provincia va a encarar la construcción bajo el sistema modular, esperamos más precisiones de los arquitectos”, comentó sobre las nuevas cárceles a edificar.

Dicho esto anticipó una fecha: “Seguramente después de la segunda 15 de enero tendremos todo listo para mostrar qué es lo que vamos a hacer, construyendo en cerrillos como Metán donde empieza la solución del tema”, puntualizó el ministro.

Con esto, Cornejo recalcó su compromiso en trabajar por una solución. “Me estoy ocupando personalmente de todos los lugares, visité todas las cárceles y estoy tratando que no haya presos en comisaría, no podemos hacer magia”, estableció sobre la complejidad de tomar medidas acordes.

“El gobernador Sáenz, en muchos temas, está tomando al toro por las astas”