La mayoría de las llamadas de estafas provienen de cárceles de Córdoba

La fiscal de Delitos Económicos, Ana Salinas Odorisio, brindó detalles acerca de un delito que creció exponencialmente en los últimos meses. A través de diferentes modalidades y con diversos argumentos, grupos sofisticados de estafadores recaudan cifras millonarias.

“La recomendación principal es no brindar datos de ninguna naturaleza, o información sensible de particulares o de comerciantes. No son llamadas que puedan parecer sospechosas sino que obviamente están armadas y se encara a las personas o al grupo etéreo con argumentos que hacen que la gente crea esto, no es solo ingenuidad de la gente, existe como una manipulación de la información y del diálogo que termina desencadenando en la provisión de información”, dijo la fiscal.

Odorisio señaló que a través del departamento de informática hacen un rastreo en el sistema para buscar puntos en común de las distintas denuncias.

Se trata de grupos que actúan interprovincialmente, “tenemos la víctima en Salta, uno de los autores que se denomina llamador en otras provincias como Córdoba, Mendoza y la persona que se encarga de la búsqueda del botín, vive en otra provincias.

"Es una alerta importante recibir comunicaciones que tengan características de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires”

De acuerdo a lo que explicó la fiscal, el mayor porcentaje de causas que se pudieron esclarecer provienen de zonas cercanas. La mayoría proviene de cárceles de Córdoba, y no de una, sino de varias".

En ese marco, señaló que trabajan para determinar si existe de verdad una participación por parte de funcionarios o el sistema Penitenciario de Córdoba o por lo menos algún incumplimiento de sus funciones para dejar esta situación en manos de la justicia de la provincia mediterránea.

Finalmente confirmó que las víctimas son de todas las edades, e incluso profesionales, sin embargo los más estafados son adultos mayores estafadas a través de llamadas a sus teléfonos fijos.