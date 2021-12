Cuarto intermedio eterno: Concejales pasaron para el lunes el presupuesto

Si bien se dio curso al tratamiento ayer en la sesión ordinaria al primer punto del Orden del Día, referido al Código Tributario, éste no se pudo avanzar, ya que, por un lado, el concejal Alberto Salim (UCR) pidió su vuelta a comisión luego de referirse a cuestiones como la pérdida de funciones exclusivas del CD, como por ejemplos sobre la designación de agentes de retención tributaria. Mientras que el concejal José García (Unidos por Salta), fundamentó que no hubo consultas no solo a los concejales, sino a las cámaras o entidades relacionadas al Código, por lo que requirió un cuarto intermedio.



Esto fue aprobado tras poner en votación el presidente interino del cuerpo legislativo concejal José Gauffín (Juntos por el Cambio+) tras varias horas se dispuso anoche trasladar la sesión para el 27 de diciembre, a partir de las 9.30.



Salim al referirse al nuevo Código Tributario dijo “es imposible aprobar el nuevo Código Tributario, que es prácticamente, un Código que es el alma de lo que el vecino tiene que tributar en todos los impuestos, en donde cada uno de los artículos, una coma, una palabra modifica totalmente los ingresos que tienen que pagar.

Este Código Tributario debe venir siendo trabajado hace tiempo por el Ejecutivo Municipal, pero en ningún momento convocó al CD para acordar con los concejales para tratarlo. Ahora que tenemos que tratar la Tributaria, nos llega junto este Código de más de 100 artículos y cada uno tiene una importancia para el vecino, para el contribuyente. No podemos en una semana hacer ese estudio profundo de cada uno de los capítulos y artículos, más aún cuando se está tratando de suprimir algunas funciones que son exclusivas del CD, como por ejemplo designar agentes de retención tributaria que este Código propone habilitar.

El gobierno del municipio de la ciudad de Salta elevó un presupuesto de $ 14.300 millones para el ejercicio del próximo año. Esta cifra representa un incremento del 40% en recursos, respecto del 2021, que fue de $ 10.238 millones y la eliminación de algunos impuestos.