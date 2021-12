Benavides contra la Municipalidad: "Una y otra vez el Ejecutivo avanza sobre el Concejo"

Durante la última sesión de este 2021 en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, la concejal Paula Benavides fue crítica contra el Ejecutivo capitalino, apuntando a que puedan realizar maniobras irregulares durante el receso del cuerpo deliberativo y apuntando tanto al secretario Daniel Nallar como a la misma intendenta Bettina Romero.

“En este recinto no estamos para la defensa de una gestión municipal, sino para responder a quienes nos han puesto a legislar, eso significa ser responsable a la hora de tomar decisiones”, manifestó primeramente la vicepresidenta segunda del Concejo al iniciar su manifestación.

Dicho esto comentó que le preocupa que el Concejo entre en receso ya que, según afirmó, es cuando el Ejecutivo incorpora normativas que son potestad del cuerpo autorizar o aprobar. “Es una falta gravísima de las instituciones; el decreto emitido por el doctor Daniel Nallar –que no sé si es doctor porque no conoce lo que tiene sus funciones, no conoce la carta municipal- pretende arrobarse facultades que no le corresponde”, apuntó contra el secretario Legal y Técnico municipal.

“Vemos como una y otra vez el Ejecutivo avanza sobre el Concejo, desconoce que somos cogobierno, un órgano de control”

Tras ejemplificar lo que ocurrió con el convenio con CECAITRA, Benavides apuntó luego contra la intendenta Bettina Romero. “Otra falta es el pedido de licencia de la intendenta quien, al ausentarse por más de 15 días, debe pedir autorización al cuerpo la cual no hemos recibido ni que yo sepa esté en tratamiento para su aprobación”, aseguró.

Para concluir su manifestación, la concejal expresó ante sus pares: “Seguimos viendo un Ejecutivo que deja de lado no solo las leyes y nuestra carta, sino también que resta importancia a un cuerpo de representantes de la voluntad al popular”.

“Pido al Ejecutivo el cumplimiento de la normativa vigente”