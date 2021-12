Con fuertes cruces, el Concejo aprobó el Presupuesto Municipal 2022

En el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, el oficialismo y la oposición cruzaron hoy miradas muy diferentes sobre el Presupuesto Municipal 2022 , que regirá los ingresos y gastos de la Municipalidad de Salta para el año que viene.

A su turno, Ricardo Colque, de Salta Independiente, manifestó su fuerte rechazo al proyecto que plantea un aumento del 59% de la Unidad Tributaria, bajo el argumento que “muchas actividades no están funcionando al 100%” y con el aumento de los casos podrían volver a cerrar sus puertas. “La pandemia no está superada, por eso me resulta muy dañino para el vecino que se le imponga un tarifazo”.

También apuntó contra las partidas destinadas a la designación de ex concejales en diferentes áreas del Ejecutivo Municipal. “Estamos viendo cómo se crean subsecretarías para darles puestos de trabajo a dirigentes que perdieron elecciones o que terminaron sus mandatos, y quién paga todo eso, lo paga el vecino con este tarifazo”, disparó.

“Desde Salta Independiente vamos a cuidar el bolsillo de los salteños”

En vista de ello, propuso acompañar el dictamen que propone un 33% de aumento. “Que vean todos los vecinos la cara de uno por uno de los que están votando a favor de este tarifazo, nosotros tenemos que defender al vecino porque justamente por eso nos pusieron en este lugar", enfatizó.

“Espero que se hagan cargo y que puedan dar la cara los que estén a favor de este tarifazo”

En el mismo sentido, se expresó el radical Alberto Salim quien sostuvo que la propuesta del Ejecutivo Municipal es totalmente desmesurada e injustificada. “La inflación fue inferior a cómo evolucionó el valor de la Unidad Tributaria, y en ese período la evolución del salario de trabajadores no llega ni el 80% entonces, como decía, no nos ponemos convertir en un agente generador de inflación la Municipalidad”.

En contrapartida, José García, de Unidos por Salta, salió a defender la iniciativa, que según expresó, fue fruto de reuniones con cada uno de los concejales. “En este proyecto hemos trabajado duro, arduo, nos hemos reunidos con diversas reuniones ampliadas con cada uno de los concejales de este cuerpo y tenemos que hacer cumplir a rajatabla lo que este proyecto propone”.

“La gente está cansada que le relatemos los problemas, la gente nos quiere presentes”

García cargó directamente contra los ediles que pusieron sobre la mesa los números del Presupuesto comparado con la inflación, y aclaró que el vecino necesita que las obras lleguen al barrio. “La gente necesita que ese cordón cuneta se haga, ese pavimento se haga”, sostuvo.

“El que no recorre el barrio no tiene derecho a citar numeritos, la realidad pasa por otro lado”

En la oportunidad, arremetió nuevamente contra los ediles y pidió que trabajan durante todo el año en el control de las partidas para que las obras se lleven adelante. “Estamos trabajando pensando en que esas obras lleguen, porque en definitiva punto por punto, numerito por numerito, no hace otra cosa que confundir la gente”.

“Es fácil pararse en un lugar de liviandad y citar punto por punto porcentaje cuando el vecino te pide la luz, el cordón cuneta”

A su turno, José Gauffín, de JxC, expresó el apoyo del bloque Juntos por el Cambio bajo la premisa de que permitirá llevar adelante más obra pública. "Es fácil decir no vamos aprobar, nosotros hemos decidido apoyar el presupuesto porque de alguna manera refleja la necesidad de la gente, que es la obra pública"

Para finalizar, agregó que la partida destinada a Obra Pública "es un avance sustancial en materia de porcentaje". "Esto es lo que necesita la gente, por eso es que lo apoyamos, la ciudad necesita una enorme cantidad de obra pública, no se logra sin la posibilidad de tener un presupuesto acorde", concluyó.