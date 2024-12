El Bitcoin cierra el año en rojo, ¿que pasa con Ethereum?

En la última semana, el precio de Bitcoin profundizó su racha negativa y cayó por debajo de la línea de los u$s 95.000. Tras alcanzar un nuevo máximo histórico (u$s 108.268) a principios de diciembre, el activo estrella no volvió a registrar signos alcistas.

A pesar de la mala performance de la principal criptomoneda del mercado, desde el exchange Buenbit resaltan que "el 2024 se consolidó como un año histórico para la evolución del dinero digital y marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Bitcoin" según informo ElCronista.

En estos 12 meses, diversos factores (el impacto del último halving y el aumento de la demanda) cooperaron para que el activo tuviera un año con rendimientos explosivos.

"La escena política también jugó un papel crucial en este cambio de panorama. Con el retorno de Donald Trump al poder, se anticipan políticas pro-cripto que podrían transformar el entorno regulatorio estadounidense", sumaron los analistas.

En ese sentido, Bitcoin se transformó en un líder del bull market. Es que, al superar los u$s 100.000, "estableció un nuevo estándar que promete reconfigurar las expectativas para 2025".

Con una caída cercana al 3% en la última semana, la cotización de Bitcoin (BTC) se derrumbó y ahora se ubica muy próximo a los u$s 90.000. De esta forma, la criptomoneda se posiciona en torno a u$s 93.650.

En paralelo, Ethereum (ETH) registra una recuperación del 2,2% durante los últimos siete días. Por lo tanto, el segundo activo de mayor relevancia para el ecosistema financiero se encuentra cerca de los u$s 3.405.