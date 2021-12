Tercera ola: Preocupa en Rosario de la Frontera las reuniones, relajación y la falta de vacunados

Las alarmas están encendidas nuevamente en torno a la pandemia del COVID-19 y la llegada repentina de la tercera ola de contagios, como así la amenaza de la variante Ómicron a Salta, a la espera de confirmarse si los casos sospechosos corresponden a la cepa que preocupa al mundo.

En ese sentido en Rosario de la Frontera están preocupados por las grandes reuniones con mucha concentración de personas, como también por el elevado número de rosarinos que aún no se han aplicado alguna dosis contra el coronavirus, sin dejar de lado un relajamiento social notable.

Así lo señaló en diálogo con el medio Contacto Noticias el doctor Alejandro Peso, gerente del hospital local. “Estamos preocupado por la cantidad de gente aglomerada en múltiples fiestas que, si bien estaban autorizadas, la preocupación está en la gran cantidad de gente que apuesta a no vacunarse”, aseveró el profesional.

Dicho esto comentó que el rango etario de personas que no se inocularon va de los 17 a 34 años. “Es gente que sale de noche, con vida nocturna, están rebeldes a la vacunación; si bien tuvimos una gran adherencia de la gente adulta, hay un rango etario que realmente preocupa, más las aglomeraciones del fin de semana”, especificó Peso.

Con este escenario, el gerente no ocultó su preocupación igualmente por lo relajada que está la población de la ciudad fronteriza. “Vemos muy poca gente con barbijos, en los locales ya no hay alcohol en gel, ya no se pide carnet de vacunación… hay mucha relajación; no estoy en contra que se tome un respiro pero, teniendo las vacunas a disposición y que la gente pueda sin vacunas pueda tener una enfermedad letal como llevarnos a restricciones, parece un absurdo”, protestó el profesional.

“Si nos preguntan si estamos preparados para una tercera ola, estamos preparados, pero la pelota ahora está en la cancha de la sociedad que se tienen que vacunar, no pueden saturar otra vez el sistema de salud”

Por último el doctor Peso actualizó la información sobre el panorama epidemiológico en Rosario de la Frontera. “Hay un solo caso internado próximo al alta, casos positivos que se dio en un contingente que vino de viaje de egresados, casos positivos leves con la secuenciación para ver sus cepas”, indicó para concluir.