El 40% de los testeos en Castañares dieron positivo para COVID

Por estas horas la atención vuelve a posarse sobre la pandemia del COVID-19 tras la llegada de la tercera ola al país, con el incremento de las personas contagiadas, las demandas en los centros de testeos como así en los puestos de vacunación para inocularse contra el virus.

Este panorama se repite en el Centro de Salud de barrio Castañares, en la zona norte de la ciudad de Salta donde además del intenso trabajo para vacunar a los vecinos, los testeos también son muy solicitados y con casi la mitad de positividad.

Así lo señaló en diálogo con Canal 9 Multivisión la doctora Patricia Perren, responsable del centro de salud quien contó cómo viene la actividad en el mismo. “El centro de vacunación está con una concurrencia masiva, muchas vacunas se han colocado en estos días; como centro de testeo nos estamos reforzando, es bastante lo que estamos haciendo por día, de lunes a viernes”, comentó primeramente.

Para dar algunos números la profesional enumeró que ayer se aplicaron cerca de 430 dosis, “como en las épocas del principio”, estando al límite tanto en actividad como en stock. “Se nos terminó la de Cancinos”, ejemplificó.

En cuanto a los testeos para detectar posibles portadores del virus, la doctora contó: “Fue impresionante en los hisopados, ayer fueron 70 muestras y ahora ya estamos por las 60 aunque nos faltan más todavía; de las 70 muestras (del martes) unas 28 salieron positivas, fueron el 40% según nos informaron del laboratorio”, comentó sobre cómo viene la positividad de los contagios.

“Los hisopados son por la mañana, de 9 a 13, con un cupo porque no damos abasto de la cantidad de gente que viene”

Por último la profesional alertó de la actitud irresponsable de personas positivas quienes, en lugar de aislarse, siguen deambulando propagando el virus. “Notamos que a la gente que sale positiva y le pedimos que se aisle, no lo hace, siguen circulando y contagiando, así no podemos cortar la cadena”, aseveró sobre el peligro que hacen estas personas.