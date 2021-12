¿Milagro? David Sulca habría sido visto por dos personas en Cachi

Hace 3 meses David Sulca se perdió entre los cerros en la Quebrada del Toro, Campo Quijano. Desde entonces y hasta noviembre su familia no cesó en su búsqueda al igual que equipos de distintos sectores de las fuerzas y baqueanos.

Ayer efectivos de Cachi fueron alertados por la posible presencia de Sulca en Cachi, en La Paya. Anteriormente, el miércoles pasado también otra persona del mismo lugar también había alertado sobre un joven con similares características que David.

Ante esta información InformateSalta dialogó con Wenceslao Sulca, padre del chico extraviado que nos contó lo sucedido: "Una persona dijo que lo había visto en la zona de Cachi, creímos que podría tratarse de él. Se hizo la búsqueda y no se logró nada".

Continuando en su relato Wenceslao explicó que el poblador de Cachi se comunicó directamente con él. "Fui yo a ver y pasé por la comisaría de Cachi y el comisario armó un operativo para rastrillar la zona. Había un indicio de más antes, otra persona también lo había visto, ya eran dos personas que lo habían visto rondando la zona esta".

En cuanto al rumor previo de que David había sido visto en el lugar sostuvo que "la policía rastrilló la zona. "La persona esta que me llamó le preguntó a su señora ¿que andaba haciendo la policía? y ella le dijo que andaba buscando tal muchacho y entonces el dijo, a ese yo lo vi en el rastrojo".

Además confirmó que en diálogo con la persona que lo llamó le contó "que todas las características coinciden pero no logramos encontrar nada. El vino al lugar,dijo donde lo vio pero como llueve tanto no hay huellas. Lo vio que estaba pasando yendo para el río. Él dice que no era una persona del lugar porque él lo conoce a todos".

La policía y bomberos estuvieron toda la tarde rastrillando la zona en compañía de Wenceslao pero sin resultados. Igualmente la comunidad de Cachi quedó en alerta.