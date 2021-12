Ensanche de la ruta 9/34: “Para Metán es un notición, nos llena de alegría"

Fue ayer cuando se conoció que el llamado a licitación de las obras de la ruta 9/34 en el tramo Metán - Rosario de la Frontera, con la construcción de una autopista en la que se invertirán $13.000 millones de pesos, gracias a la gestión del gobernador Gustavo Sáenz con Vialidad Nacional.

Dicha ampliación de la 9/34 comprende un tramo de aproximadamente 39 kilómetros, que se ensanchará a 4 carriles sobre la actual traza, además de la ejecución de puentes, con control total de acceso, platabanda interior y salidas con distribuidores.

Con este anuncio InformateSalta se comunicó con el intendente de Metán, José María Issa quien no ocultó su entusiasmo ante la obra que se ejecutará. “Para Metán es un notición, ayer contaba que cuando me reunió en el Foro de Intendentes con el gobernador y él me pidió la prioridad, yo le marqué la ruta” entre otras necesidades, rememoró.

“Independientemente de mi gestión, esto es una petición de los pueblos de Metán y de Rosario de la Frontera, por la cantidad de accidentes y de las víctimas fatales que tuvimos que sufrir en estos largos años”, agregó el jefe comunal recalcando que el hecho que Nación tome esta decisión con la gestión de la Provincia “nos llena de alegría”.

También enfatizó en que esta obra implicará fuentes de trabajo para mucha gente de la zona que lo necesita, como así que activará la construcción. “Confiamos en que esto comience cuanto antes”, remarcó Issa sobre lo positivo del anuncio.

Por otra parte subrayó que el ensanchamiento y las mejoras podrán contribuir a mermar la peligrosidad como los siniestros viales, muchos de estos fatales, que se producen en la 9/34. “Es una ruta de dos carriles muy empozada, se le hace mantenimiento pero no alcanza, esto traerá una solución para los metanenes que hemos sufrido la pérdida de mucha gente querida, pensábamos que no iba a llegar, era algo que todos buscábamos”, concluyó a InformateSalta.

“Estamos agradecidos con el gobernador que se puso la camiseta de entrada con esta obra, verdaderamente es algo muy bueno, es la obra más importante para el sur en este tramo”