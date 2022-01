Escrachada: En compañía de su hijo menor, robó un celular desde una heladería

Una mujer esperaba su turno para comprar helados en un comercio de Campo Quijano, cuando se percató que una jovencita olvidó en el mostrador su teléfono A10. Sin dudarlo la mujer decidió quedarselo y con una serie de movimientos logró guardarlo en su cartera, todo en presencia de su hijo.

Lo que no sabía ella es que todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Si bien todavía no fue localizada ni recuperado el aparato, el hecho y su accionar quedaron a la luz a través de La Llave del Portal.

La madre de la damnificada explicó el momento del robo y espera pronto tener novedades. "Ahí donde está el mostrador, mi hija apoya el celular en la mesa y abre la carta de los sabores para pedir y no se percata de que su teléfono quedó ahí. Cuando mi hija se retira la señora le hace señas al chico para que vea que estaba ahí el teléfono, y lo tapa con su billetera. Luego alza el celular junto con la billetera, lo mete en su cartera y vuelve a sacar la billetera. Era un Samsung A10 nuevo."

En la oportunidad, dijo no comprender la actitud de la mujer. "Mínimo uno espera que te digan 'Ay nena disculpa te estás olvidando tu teléfono', no robarlo y menos hacer cómplice del robo a la persona que tenés al lado, pero bueno así estamos. Hice la denuncia y espero poder ubicarla, me dijeron que los vieron en el mercado, donde comentan que también hubo robos".