Expectativa del turismo en Salta pese al COVID: “Vamos a llegar al 65% de ocupación general esta temporada”

En medio de la tercera ola de contagios que afecta al país, no quedando Salta ajena a este escenario, se desarrolla la temporada turística de verano 2022 la cual por el momento tiene buenos indicadores de ocupación, los cuales de seguir así anticiparían semanas positivas para la actividad.

Así lo pudo saber InformateSalta en diálogo con Gustavo Di Mecola, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, quien dio más detalles. “La temporada anunciaba por diciembre que iba a ser buena y lo está siendo, la ola de Covid nos tiene expectantes, hay algunas cancelaciones y reprogramaciones pero nada masivo que nos complique por ahora”, aseguró primeramente.

Di Mecola también rescató que la gran afluencia de visitantes en estos primeros días del 2022 es gracias al intenso trabajo de promoción que se ha realizado con el Ministerio, con los municipios y los distintos sectores que han promovido las maravillas de Salta para disfrutar. Además sumó al Previaje como herramienta que calificó de fundamental. “La ayuda del Previaje fue una maravilla, muy buena para ayudarnos”, aseveró.

“Creo que vamos a llegar al 65% de ocupación general esta temporada, en los valle está en 80%, en la ciudad me dijeron que era 75% lo cual sería una maravilla, si esos números son así entonces estamos muy bien”

Volviendo al avance de la tercera ola de coronavirus, el presidente de la Cámara de Turismo no ocultó que hay preocupación por la misma, pero mantienen la confianza en que la situación no interrumpa la actividad. “El temor siempre está, tenemos la esperanza que no pase a mayores, no se vislumbran cierres por ahora y esperamos eso, esto es el día a día”, reflexionó del contexto.

Algo que Di Mecola destacó fue el pase sanitario, las consultas de los turistas sobre el mismo y la intensificación de los resguardos de bioseguridad. “El pase sanitario es algo acertado, esto ya va a la responsabilidad social en que respetemos todo y al otro, que nos cuidemos, eso hace que exijamos los protocolos sabiendo que, si hacemos algo mal, podemos perjudicar el turismo", sentenció para concluir.

“Más del 90% de los turistas que vienen tienen la triple vacunación”