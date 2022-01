Mató a la ex: "Querés vivir como Wanda y sos Cinthia Fernández"

El futbolista Matías Defederico, padre de las tres hijas de la panelista y ex precandidata a diputada nacional, posteó en Instagram comprobantes de depósito de cuota alimentaria.



La noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, Cinthia Fernández la pasó preocupada por no recibir ningún mensaje de sus hijas o de su ex marido sobre ellas, siendo que estaban en ruta y Cinthia acusa a Defederico de manejar borracho: “La gente que pretende manejar alcoholizada, y la incomunicación con mis hijas. Se ve que ni en fin de año mi abogado tiene paz”.

La panelista fue a buscar a las hijas y comentó en sus historias: «Fui a buscar a mis bebés después de estar incomunicada dos horas sin saber si se habían pegado un palo en la ruta y con un último mensaje de ‘cuando termino, las llevo’”.

El descargo de Cinthia

Luego que Matías Defederico diga que vive «un calvario» con la madre de sus hijas, Cinthia subió un descargo a las historias de Instagram:

“¿Quéres saber lo que es un calvario? Es vivir violencia de todo tipo durante muchísimos años, aún estando separada; violencia verbal durante la relación, que obviamente estaba enferma y no podía salir de ahí; violencia física; violencia emocional».

En tanto, aseguró que ella “muchas veces” le respondió “de manera indebida” al exfutbolista y explicó los motivo mirando a cámara y hablándole directamente a él: “Porque me incomunicabas con mis hijas, porque me hiciste cosas espantosas respecto a ellas, y no voy a entrar en detalles. Y encima me como denuncias de amenazas. Hago lo que puedo con mis emociones y con un tipo así del otro lado”.

“A mí no me daría vergüenza haberte sido infiel”, agregó sobre la acusación que hizo Defederico al asegurar que se divorciaron porque ella lo había engañado con un compañero de elenco de la obra que encabezaba en ese momento.