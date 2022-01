Con cuidados y protocolos, el Teleférico esperará a los chicos para celebrar Reyes Magos

Será esta noche cuando los chicos, antes de irse a dormir, dejen separados sus mejores pares de zapatos junto a un recipiente con agua y otro con algo de pasto, aguardando la ansiada visita nocturna de los Reyes Magos, quienes les traerán regalos.

En ese contexto y para celebrar la jornada, desde el Complejo Teleférico San Bernardo se sumarán a la fecha con la apertura de su atractivo para que grandes y chicos lo disfruten, pero con todos los resguardos sanitarios necesarios por la tercera ola de coronavirus.

Así lo anticipó Martín Miranda, administrador del Complejo en diálogo con InformateSalta quien comentó que para los salteños la tarifa local será de $500 los adultos y $300 los chicos, recordando que los pequeños menores de 6 años no pagan. El horario en que estará abierto será de 9 hasta 19.30 aproximadamente.

No obstante enfatizó que los protocolos se mantendrán y se reforzarán considerando el contexto actual de contagios. “Alcohol en gel los dispondremos en todos lados, manteniendo el distanciamiento de 1,5 mts, en las góndolas pasará un grupo mientras otro esperará en la fila para pasar”, indicó.

Algo que Miranda explicó sobre esta jornada de Reyes es que, a diferencia de otros años, la visita al atractivo no será gratuita para evitar una concurrencia masiva de salteños, ayudando a prevenir contagios. “Decidimos no hacerlo gratuito porque se juntan miles de personas y, como la situación no es la mejor, tomamos esta medida”, explicó.