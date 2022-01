Tercera ola: Las clínicas privadas rondan el 80% de ocupación en sus terapias intensivas

En medio de la crecida de la curva de contagios de COVID-19 que se están registrando en el país, sin ser Salta ajena a esta situación, en las clínicas privadas también están aunando esfuerzos para dar respuesta a los pacientes que requieran de su ayuda para poder superar ala enfermedad.

Para saber cuál es el panorama que están atravesando InformateSalta dialogó con el doctor Rodolfo Sabio, directivo de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados, quien compartió la situación de cómo se encuentran, con algunos números que dan cuenta de esto.

“En el sector privado que representamos, tenemos una ocupación en terapia intensiva aproximadamente del 80% de los cuales la enorme mayoría no tiene esquema de vacunación completos o bien tienen agregados otras enfermedades de base”, es decir las comorbilidades, según indicó primeramente.

Del mismo modo señaló que hay mucha gente asintomática o con pocos síntomas, algunos que ni siquiera requieren internación. No obstante quienes sí tienen complicaciones, aunque el número sea poco, ocupan gran cantidad del porcentaje de las camas de las instituciones.

Por otra parte y consultado sobre los dichos respecto al acompañamiento que debe dar el sector privado en esta tercera ola, el doctor espetó al respecto: “El sector ha sido el primero que se puso a demanda en la primera ola entregando el 100% de su capacidad, hoy hay una realidad totalmente distinta porque tenemos patologías no Covid, tengo el 80% de mi sector no Covid ocupado por pacientes, hay una escasísima posibilidad de pasar los pacientes Covid al no Covid, aún habiendo hechos obras y demás”.

¿Están escasos de recursos o material para testeos? Sabio dijo que esa no es la complicación, pero sí es crítico en cuanto al recurso humano. “Nuestros enfermeros, médicos, administrativos se enferman y se contagian, tengo 55 empleados en mi clínica y el 13% está aislado por contacto estrecho o positivo, entonces es difícil y complejo”, aseguró sobre este punto.

“Es una realidad compleja, los casos nos pasan por encima muchas veces”

Por último, Sabio lamentó la falta de cuidados que tuvo la sociedad como también dando su mirada sobre lo que vendrá en las próximas semanas. “La sociedad ha hecho abuso de las libertades con comportamientos contrarios a la naturaleza de esta enfermedad; vamos a necesitar un par de semanas hasta que lleguemos a una inmunidad de rebaño inducida por vacunación, que es lo deseable”, concluyó su charla con InformateSalta