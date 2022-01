COVID-19: “Nos espera un aumento de números de internación y no tenemos camas”

Tras el aumento exponencial de la curva de contagios de COVID-19 en Salta, Marcelo Nallar, gerente del hospital Oñativia, en diálogo con InformateSalta, se mostró preocupado por el alza de casos y advirtió que se espera un aumento de los números de internación.

Pese a las altas cifras de contagios – ayer se registraron 2262 casos – Nallar reconoció que “no se testea lo suficiente” y advirtió que para tener el número de casos positivos reales se debe aplicar un índice correctivo. “Los casos positivos hay que multiplicarlos por 10 o por 15 y ahí te va a dar el número real que hay”, graficó.

En ese marco, señaló que la capacidad de los hospitales está casi colmada y pidió mayor compromiso al sector privado y a las obras sociales. “El sistema sanitario está con capacidad de respuesta escasa o nula. Tenemos un pico de casos, nos espera un aumento de números de internación y no tenemos camas”, sostuvo.

Sobre este punto, indicó que las obras sociales deberían facilitar a los afiliados información sobre cómo proceder ante un posible contagio de Covid-19. “Necesitamos que el sector privado responda, actualmente la ocupación del hospital Oñativia de pacientes con obra social es del 40%”, indicó.

En relación a la reunión del COE, donde se definirá la continuidad o no de los eventos, sostuvo que “está bien suspender eventos masivos” pero no alcanza si no hay una mayor responsabilidad del sector privado para evitar el colapso del sistema sanitario público.

En coincidencia con el Dr. Salgado, dijo que “estamos transitando la etapa final” de la pandemia. “No es el fin, es la etapa final y tenemos que preocuparnos cada uno en hacer lo suyo, nosotros los hospitales en tener más camas disponibles suspendiendo las cirugías que se puedan postergar y las obras sociales arreglando con los sanatorios, y preparándose para recibir los pacientes”

En ese marco, pidió conciencia a la población y los llamó a vacunarse. “Con la vacuna no solamente se cuidan ellos sino que no van a ocupar una potencial cama que va a necesitar un paciente con cáncer, o diabetes, en este momento los que necesitan internación están arriba del 70% y son pacientes que no se quisieron vacunar, o que no completaron el esquema de vacunación no es el daño solamente a ellos sino al resto de la gente también”.

Para finalizar, llamó a tratar de evitar reunirse con el grupo de riesgo, entre ellas, personas mayores, diabéticas, inmuno deprimidas, en ambientes cerrados sin ventilación sin distanciamiento y sin barbijo.