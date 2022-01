“Yo no maté a Fernando, fue papá”, le confesó Nahir a su abogada

La noche del 29 de diciembre de 2021, Nahir Galarza no pudo dormir. Horas antes había llamado varias veces a su abogada Raquel Hermida Leyenda:

-Necesito verte -le dijo.

Luego le rogó:

-Por favor, estoy desesperada. Es urgente.

La abogada penalista, que ingresó en la causa después de que Nahir fuera condenada a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido el 30 de dicembre de 2017, viajó a Paraná porque pensó que su defendida atravesaba un brote psiquiátrico.

Pero cuando la vio, la joven de 23 años le contó un secreto jamás revelado.

-Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a la corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día.

-¿Quién es el asesino?

Nahir no podía parar de llorar. Y le reveló que había sido su padre.

Es por eso que hoy la abogada se presentó en la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza, el padre de Nahir, por el homicidio de Fernando Pastorizzo. También acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, el primero que defendió a Nahir.

También denunció que el tío paterno de Nahir la abusó sexualmente cuando era menor. Y otra denuncia por violencia de género contra Galarza. Al mismo tiempo pidió medidas de seguridad para Nahir, para su hermano, su madre Yamina y para ella.

Los fiscales de Paraná ya están al tanto de esas graves denuncias, que se elevarán a Gualeguaychú.

Nahir le contó a Hermida Leyenda una nueva versión de los hechos con detalles desgarradores. ¿Ella estuvo en la escena del crimen si es que a Fernando lo mató otra persona? ¿Lo escuchó pedir una ambulancia mientras el supuesto asesino disparaba? ¿Entonces no es verdad que fue un accidente en el que la mente se le puso en blanco?

Son todos interrogantes que hasta ahora no tienen respuesta.

El encuentro de Nahir y Hermida Leyenda, de vasta experiencia en casos en los que sentó jurisprudencia en perspectiva y violencia de género, ocurrió el jueves 6 en la Unidad Penal Número 6 de Mujeres, en Paraná.

Hoy viernes, Hermida Leyenda presentó la denuncia en Paraná “contra los verdaderos culpables”. Incluso anoche pensaba hacerlo ante la Suprema Corte de Justicia, mientras prefería no revelar a quién iba a denunciar.

-¿Nahir acusó a su propio padre? Esa era una de sus teorías, doctora - preguntó Infobae

-No se pueden dar nombres. Por cuestiones de seguridad. Espero sepan entender. Esto es muy delicado y puede marcar un gran giro en la causa -respondió anoche Hermida Leyenda.

No quiso jugar al misterio, sino ser cuidadosa, pero dejó una frase que dice mucho en lo que calla, en especial ante la posibilidad de que Nahir hubiera sufrido un abuso sexual que nunca fue denunciado:

-El equipo interdisciplinario obtuvo el dato que faltaba para completar el relato de Nahir. Había un hueco, algo que ella no decía. Pudimos comprobarlo. Lamentablemente confirmamos que la palabra patriarcado no es una palabra feminista, sino judicial. El verdadero asesino de Fernando sólo pudo estar libre con la anuencia de abogados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Sólo tenía 19 años y tardó cuatro años para poder hablar. ¿Por qué lo hizo? Porque no la defendieron ante un abuso sexual, pero eso lo contaremoe en otro momento, dijo la abogada a Infobae.