Invitó a su novia un sandwich de mortadela y ella lo dejó "por pobre"

Un joven riojano le contó a un periodista su fátidica relación con una chica con la que había comenzado una relación después de Navidad y a la que estaba deseoso de presentar a sus padres. Él la sintió el amor de su vida.



Pero para ella fue demasiado que el menú fuera sandwiches de mortadela. Y lo dejó, con la ilusión deshecha. "Me dejaron por ser pobre", decretó el joven, todavía dolido por la reacción de su ex novia.









Tanto el posteo como la foto rápidamente se hicieron viral, no solo en Facebook, sino también en otras redes sociales. La mayoría de los mensajes se mostraron a favor de los sándwiches de mortadela, mientras que otros aprovecharon para contar sus propias historias de cómo fueron dejados.

El posteo

SU #NOVIA LO #DEJÓ PORQUE EL DIA DE #PRESENTACIÓN A SUS #PADRES IBA A INVITARLE #MORTADELA



Ocurrió en un barrio de la zona Oeste de la Capital Riojana, y el mismo protagonista fue quien cuenta la historia. (Cabe aclarar que prefiere no dar sus datos ni de su ahora ex novia) se conocieron en el boliche del 24 de Diciembre, y estuvieron juntos hasta que supo que él no tenía los recursos económicos que ella creía. El muchacho corta el césped, y a la vez es estudiante de la universidad, la muchacha de clase social media (según su propio relato) lo dejó por ser pobre.



"Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen, que nos les pase como a mi que me dejaron por ser pobre. Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mi, ni yo haberme enamorado de ella. Seguramente ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres." Relata el joven.