¡Lluvia de memes!: Alejandro Fantino y un frenético "baile" que se volvió tendencia

Durante el fin de semana, Alejandro Fantino se volvió tendencia en Twitter por un video que subió a sus historias de Instagram donde se lo ve entrenando en su mansión de Nordelta, sobre una bicicleta fija.

Sin dejar de pedalear, empieza a bailar el ritmo de la electrónica que estaba escuchando, filmándose desde todos los planos posibles, con un gesto desencajado y los ojos muy abiertos. “¡Afterbeach solo!”, escribió el periodista, probablemente haciendo referencia a los after que se están realizando en la costa argentina y reúne a muchísimas personas en plena tercera ola de coronavirus.

Las redes sociales reaccionaron con comentarios, muchos irreproducibles, memes y versiones con otra canción del video viral.

Por supuesto, los seguidores de las redes sociales no dejaron pasar el particular video de Fantino y en las redes sociales el conductor se volvió tendencia. “¡Todavía no me recupero del video de Fantino!”, escribió una usuaria. “Fantino y otro efecto adverso de la tercera dosis”, bromeó otro. “Alguien que le diga a Fantino que deje de hacer el ridículo”, señaló otro.

En Twitter tampoco faltaron las perlitas

Cuando estás recorriendo el campo y se te vienen los teros pic.twitter.com/gyw7lMYYZw — Eugenio Battilana (@EugeBattilana) January 9, 2022

URGENTE ...se busca a #Fantino q sigue de gira. ( pedimos precaución y cuidarse la cara x posibles piquetes de ojos ) pic.twitter.com/sP8xFittYc — [email protected]€R (@Walter16167046) January 9, 2022

Fantino me hace acordar mucho a Thomas y sus amigos jsjsjakajaj https://t.co/WTMhEXwxUW pic.twitter.com/561m25NXKs — Nісkу VаіnіІІа 🐝 (@NoSoyVainilla) January 9, 2022