El ataque de celos de L-Gante contra Wanda tras su encuentro con Icardi: “No me merezco esto”

Wanda Nara fue a visitar a Mauro Icardi a su casa, trascendieron las imágenes y en medio de toda esa situación se supieron datos escandalosos sobre cómo fue que L-Gante se enteró de las novedades.

Juan Etchegoyen reveló en “Mitre Live” que el cantante se enteró como todas las personas de lo que ocurría en el country Santa Bárbara y rápidamente le hizo un reclamo a su novia.

“Hace un rato todos hemos visto un video que subió Mauro Icardi a su cuenta de Instagram para que veamos que Wanda Nara lo visitó, a mi me cuentan que L-Gante puso el grito en el cielo”, empezó diciendo el conductor del ciclo digital.

En ese sentido, profundizó su información: “Esta data que te cuento me llega del entorno del cantante. Me dicen textual que Elián está en llamas con esto. Incluso le decía a su gente ‘no me merezco esto’. Me hablan de una furia insostenible de L-Gante que llamó a Wanda a reclamarle por esto, no me hablan de angustia, si de enojo total”.

“Lo que puedo asegurar es que Elián cuando vio la foto, el video y todo de su novia con el futbolista se puso como loco”, agregó Juan.

“A mí me hablan de un ataque de celos de Elián. No entendiendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Después se vio a Kennys Palacios en los videos y ahí no me aportaron más data. Pero esto pasó cuando el tema sacudió las redes. Vos te acordás que se decía Wanda le puso una perimetral a Mauro y fue a verlo, no entiendo nada”, dijo al respecto el comunicador en las últimas horas.

Y cerró: “Yo te dije desde un primer momento que no creo en todo lo que se expone, a mi me da la sensación que estos dos terminan juntos de nuevo y Elián enfrentado a ellos”. /Radio Mitre