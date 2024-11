Se supo quién es la nueva novia famosa de Enzo Fernández tras separarse de Valentina Cervantes

Yanina Latorre reveló este jueves en LAM (América TV) quién es la nueva novia del campeón del mundo Enzo Fernández tras separarse de Valentina Cervantes.

"Romance internacional, primer hervor", comenzó diciendo la rubia, quien está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción. "Son argentinos. Una parte vive acá", adelantó. "Él es separado. Ella no tiene hijos, él tiene hijos", siguió Latorre. "Es futbolista. Él juega en Europa", sumó. "Ella es muy top y vive acá. Es influencer, es canchera, es una artista", describió sobre la novia. Luego, la panelista reveló: "El jugador es Enzo Fernández".

Más adelante, Yanina anunció que la nueva novia famosa del jugador es Nicki Nicole. "Están iniciando un romance, etapa de conocimiento, el señor Enzo Fernández con la gran Nicki Nicole", afirmó.

"Yo creo, esto ya es opinón casi información, pero no lo tengo rechequeado, que se habrían conocido a fines de octubre en la anterior fecha FIFA. Algo pasó, le gustó y Enzo Fernández llegó a Londres, hizo las cosas bien, no le dijo en ese momento a ella que la había conocido. En realidad le dijo que quería estar solo, por ahí se dio cuenta de que le movió el piso y dijo ’no estoy bien con Valentina’. Esto le puede pasar a cualquiera. No es para ir a juzgarlo a él. Él volvió ahora, estuvieron juntos. Valentina hoy habló con él, él no se lo negó", detalló. /A24