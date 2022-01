Comerciante denuncia que supuestos inspectores municipales le robaron un perchero

Julieta Zerpas es la dueña de Estilo Inyás, un local destinado a la venta de artesanías, en el microcentro salteño, y denunció que “unos supuestos inspectores” le robaron un perchero que tenía en la vereda mientras oficiales de la Policía le impedían salir de su negocio.

En diálogo con InformateSalta, la mujer conto que: “No quisieron identificarse los supuestos inspectores, uno solo me mostró la credencial, otro le tapó el nombre, y el otro corrió con el perchero como vil ladrón mientras los policías me cerraron el paso del negocio”.

El perchero se encontraba atado a un semáforo cerca de España 399, esquina Dean Funes, dónde se encuentra el local comercial.

“Les pedí que me labren un acta o un informe de lo que se había llevado, se negaron y bueno yo fui a hacer la denuncia. A consecuencia de que yo hice la denuncia dicen ellos que no van a devolver las cosas hasta que intervenga un juez”, continuó la mujer.

“Ellos fueron y me dijeron que lo saque, dije bueno está bien, están liberando todas las veredas, pero salgo y veo que a media cuadra tenían un cartel, un pizarrón, las rejas de una farmacia. Entonces digo pucha al final es re injusto”, por esto volvió a colocar el perchero que más tarde fue robado, relata la comerciante.

Zerpas realizó una publicación pidiendo conocer la identidad de las personas que, según ella, le robaron: “Yo quiero que me digan quienes son los inspectores que fueron, porque pienso denunciarlos, ahora yo me siento insegura. Quiero hacer la denuncia y quiero que me devuelvan las cosas”.

Foto ilustrativa

Esta tarde Zerpas, se acercó hasta las oficinas de la Subsecretaría de Control Comercial, “fui a retirar las cosas, y la mujer que está a cargo me dijo que no me iban a devolver nada, que eso lo tiene que dictaminar un juez”.

“Mañana tengo que ir a retirar el informe, es una pérdida total de tiempo y energía”, dijo muy enojada, para después finalizar: “Tengo que confiar en su buen obrar, me dijo que no me podía mostrar el acta”.