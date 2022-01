Pide a la Justicia recuperar a sus hijas de su ex violento: "El padre les dijo que estaba muerta"

Desde hace más de un mes Bárbara inició una lucha con la Justicia por recuperar a sus dos hijas de 4 y 5 años, que hoy están viviendo con su padre, quien las retuvo cuando ella las dejó como hacía habitualmente en la casa de su abuela paterna en Tartagal, y que además había hecho una denuncia falsa en su contra.

"Me mandan un video terrorífico de mis hijas donde él acusa a mi sobrino de 7 años que violó a mi hija de 5 años. Durante 48 horas no supe el paradero de mis hijas. Me entero que el padre de mi hija hizo una denuncia a un menor de 7 años que violó a mi hija de 5 años. Un psicólogo dice que un menor no tiene deseos sexuales" aseguró en diálogo con Canal 9 Multivisión.

Desde ahí la mujer dijo que presentaron escritos ante el juez que dictaminó se queden con el padre, solo le otorgó verla a sus hijas 2 horas el 24 y el 31 de diciembre. "Presentamos un revocatorio de protección al menor que fue habilitada el 3 de enero al mediodía y en horas de la tarde la deshabilitaron. Pido al juez Canavoso y al defensor de Menores e Incapaces, lean y vean lo que nos están haciendo padecer a mí y a mi hija", manifestó.

Como si fuera poco, Bárbara comentó que tras logar hablar por teléfono con una de sus hijas, ésta le contó que la más pequeña llora todo el día por su ausencia. "B... me dice M..llora todo el día preguntando por vos'; lo que les están haciendo a esas nenas sufrir es imperdonable, inhumano. Le pido al gobernador que vea qué esta pasando. No sé que esta pasando, alguien esta metiendo mano. Yo quiero mis hijas de nuevo a mi lado".

Les dijo que estaba muerta

La joven mamá contó totalmente consternada que el padre de las nenas les dijo que ella había fallecido "Cuando fui a verlas en navidad mi hija mayor parecía que había visto un fantasma, nunca me dijo mamá. Horrible. No saben el daño que le están haciendo. Como puede ser que un Juez y un Asesor de Menores e Incapaces nos diga, esas chicas tienen que volver con su mamá, hace un mes que no tengo respuestas" concluyó.

Con la denuncia de esta madre, desde el Foro de Mujeres salieron a respaldarla ya que su ex pareja tendría "más de 30 denuncias por violencia de género. La justicia sigue siendo hasta este momento una puerta cerrada. El acceso a la justicia para ella es un milagro, esperando que algo ocurra por ella y sus hijas", fue lo que manifestó Irene Cari, del organismo.

Cari aseguró que Barbara es una sobreviviente a un potencial femicida. "Solicitamos una conciencia social y se habilite la Feria, que recupere a sus hijas y que el Estado deje de violentar y vulnerar el derecho de esas pequeñas. Lo que hizo hasta ahora es resguardar a ese potencial femicida", concluyó.