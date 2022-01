La nueva directora de Anses prometió un trabajo territorial y menos demoras en trámites

Tras un 2021 demasiado complicado para el organismo, fue este miércoles cuando Josefina Nallar asumió en la conducción UDAI Norte del Anses de Salta para tratar de poner orden a la institución, la cual viene de meses de polémica por la gestión encarada por La Cámpora que no fue positiva.

Luego de asumir el cargo, Nallar estuvo hablando con Nuevo Diario de Salta donde comentó cómo son las expectativas que tiene para su nueva función, el respaldo que siente por parte del gerente regional de Anses y cupales con las metas planteadas a alcanzar.

"Estoy acompañada por mi jefe regional que es Marcelo Santillán. Me siento tranquila, respaldada. Tiene un equipo enorme de trabajo y ellos también lo ven así, que eso es importante, que nosotros a pesar de que ocupemos un cargo político, o un cargo público, nunca perdamos el objetivo, nuestro fin principal y último que es realmente poner de pie a las personas", reflexionó primeramente.

Sobre objetivos planteados para su función, indicó: "Voy a cumplir con los objetivos que nos piden desde Nación, que nosotros llevemos este beneficio a la mayor cantidad de personas posibles. Eso no lo puedo perder de vista, eso lo voy a seguir trabajando todos los días".

Una promesa que afirmó fue la de encarar una gestión territorial para estar al lado de los afiliados y los salteños en general, con la vuelta de los operativos de Anses en los barrios. "Quiero hacer un trabajo territorial porque es donde yo voy a detectar qué es lo que necesita la gente. No voy a pensar mejorar algo desde un escritorio. Voy a construir las mejoras con las personas que vengan y me digan que es lo que necesitan. Siempre he trabajado así, escuchando a los vecinos hasta que el último día que esté acá.

"Voy a dar todo, de manera comprometida, haré lo humanamente posible para que esto funcione y valga la pena que yo esté acá"

Destacando que encontró dentro de las oficinas un muy buen equipo de trabajo, Nallar también asumió el compromiso de dar respuesta al pedido de más celeridad en las atenciones: "Vamos a ir mejorándolo de a poco junto con la Regional. Tenés trámites que hoy los podés sacar para la semana que viene y hay trámites que los turnos se demoran mucho más; queremos que la gente venga acá y se sienta tranquila, segura y se lleve la respuesta".