El fútbol de verano volverá a Salta el próximo 22 de enero

En conferencia de prensa se presentaron los detalles de la competencia que marcará la vuelta del fútbol de verano a la provincia tras dos años de inactividad. El Cuadrangular de Verano Salta 2022 contará con la participación de Central Norte, Gimnasia y Tiro, Chaco For Ever y San Martín de Tucumán.

Los partidos iniciarán el próximo 22 de enero en el estadio Padre Ernesto Martearena cuando se enfrenten San Martín (T) y Gimnasia y Tiro. Los detalles de la competencia fueron presentados por el Ministro de Turismo y Deportes Mario Peña y el Secretario de Deportes Sergio Chibán.

Los funcionarios provinciales estuvieron acompañados por el presidente de la Comisión de Fútbol de Gimnasia y Tiro Sergio Plaza y el vicepresidente primero de Central Norte Leandro Etchezar. Quienes coincidieron en la importancia que tienen estos torneos para el fútbol local y destacaron el alto nivel futbolístico que ofrecerá el cuadrangular.

Cronograma de partidos

Sábado 22/1: 21:30 - San Martín (T) vs Gimnasia y Tiro

Martes 25/01: 21:30 - San Martín (T) vs Chaco For Ever

Domingo 30/01: 19:00 - Central Norte vs Chaco For Ever

Martes 8/2: 21:30 - Central Norte vs Gimnasia y Tiro.

“Quiero agradecer a los clubes por el trabajo conjunto que hemos llevado adelante para lograr la concreción de este cuadrangular que devuelve a los salteños el fútbol de verano. Estamos atravesando momentos difíciles, sin embargo, gracias al apoyo del gobernador Gustavo Sáenz y de todo el equipo de la Secretaría seguimos planificando y avanzando con acciones que fortalecen al deporte y al fútbol salteño”, señaló el ministro Peña.

Y agregó que el equipo de la Secretaría de Deportes trabaja mancomunadamente con los técnicos del Ministerio de Salud en el análisis de las medidas sanitarias, aforos y sistemas de controles necesarios para que la actividad deportiva de la provincia continúe y se fortalezca bajo la premisa de “cuidar la salud y el trabajo de los salteños”.

Por su parte el secretario de deportes, Sergio Chibán, destacó que con esta decisión la provincia retoma el desarrollo de un proyecto del que ha sido pionera en el país como son los torneos de verano en el interior.

“Realizar este torneo es posible gracias a la visión del gobernador Sáenz de potenciar el desarrollo del deporte y el acompañamiento de las instituciones con las que hemos trabajado para que los salteños vuelvan a disfrutar de un torneo de verano”, destacó.

En cuanto a las entradas los funcionarios informaron que las mismas tendrán un costo de $500 las populares, $750 preferenciales y $1.000 las plateas. Las mismas podrán adquirirse en las boleterías del estadio Martearena y en los estadios de Central Norte y Gimnasia y Tiro en el caso de los partidos que disputarán los representantes salteños.