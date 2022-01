Escuelas de verano piden 2 semanas de no presencialidad para bajar los casos de COVID

La tercera ola de coronavirus sigue marcando presencia en la agenda de noticias, no solo con las cifras récords de contagios que ha causado días atrás o la demanda de los salteños para poder saber si son portadores de la enfermedad, sino cómo está repercutiendo a lo largo y ancho de la provincia.

En ese sentido Docentes Autoconvocados de Los Andes y de La Poma norte están requiriendo al Ministerio de Educación de la provincia que den dos semanas de no presencialidad para las escuelas de verano, a raíz de los contagios que se habrían dado en gran cantidad en docentes y alumnos.

Marianela Retamoso es delegada de estos docentes por dichas localidades quien, en diálogo con Todo Salta Noticias dio a conocer más detalles. “Desde la semana pasada pedimos al Ministerio la intervención en el tema, dos semanas de no presencialidad, no es que lo docentes no quieren trabajar sino ir a una no presencialidad para bajar el alto número de los casos”, manifestó.

En este punto señaló que hay docentes, alumnos e integrantes de las comunidades de las zonas que se han visto perjudicados ante el aumento de los casos de COVID-19. “Un porcentaje estimativo de contagios es del 70% en los docentes, pero les dijeron que tienen que dar clases porque como están vacunados, están protegidos”, aseguró la denunciante.

A esto recordó que si bien la provincia se encuentra en receso escolar, en algunas localidades está activo el periodo de verano. “Hay docentes que están trabajando y que culminan en junio, están olvidados, los directivos hacen oídos sordos, desde el COE no les dieron respuestas”, protestó Marianela.

“Hay docentes que llamaron a Supervisión, pero aunque estén con síntomas deben ir a trabajar porque tienen las dosis, ¿entonces los docentes son inmunes?”

Es por esta afectación que está causando la tercera ola que elevaron su petitorio a las autoridades, para que las clases no se den en el aula y así puedan disminuir la transmisión del virus. “Por eso pedimos estas dos semanas, si no llegamos a tener solución lo más seguro sería parar, no se puede trabajar con un alto número de contagios”, reafirmó la docente.