Investigan la veracidad de las amenazas en la UNSA: Fueron por un grupo de WhatsApp

Novedad de las últimas horas fue la suspensión de clases en la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, como medida de resguardo por unas amenazas “de agresión” que se habrían realizado este jueves, iniciándose una investigación por el caso.

Al respecto de esta situación la decana de esa facultad, Mercedes Vázquez, estuvo hablando con FM Aries donde indicó que esas amenazas se realizaron a través de un grupo de WhatsApp de estudiantes de la carrera de Comunicación, siendo a dos alumnas a las que habrían recibido dichas intimidaciones.

“El fiscal Carlos Amad nos llamó anoche al rector y a mí por una denuncia de una estudiante de la carrera de Comunicación, por amenazas que habría recibido en un grupo que arman los estudiantes para compartir información de las cátedras”, dijo la decana primeramente.

Luego mencionó que el fiscal Amad convocó esta mañana a autoridades de la facultad y la universidad por igual, donde les explicó que está investigando esas amenazas, requiriendo que implementen medidas de seguridad en la casa de altos estudios. En respuesta a ese pedido, fue que esta mañana suspendieron las clases del primer año de esa carrera y, luego, se resolvió suspender las clases de toda la carrera de Comunicación, medida solo para esta jornada.

Ya sobre las amenazas en sí, la decana dijo que no tiene conocimiento del contenido, pero que éstas habrían salido de una persona –desconociendo si es estudiante o no- hacia dos alumnas dentro de ese grupo. “No sabemos si hackearon el grupo, si esta persona es estudiante, no sabemos el nombre, el fiscal solo tiene el número de teléfono de esa persona, que ya no está más en el grupo, ahora hay que ver la veracidad de ese número, si alguien solo compró un chip, lo usó y lo tiró”, agregó.

Como mención, Vázquez comentó que en un memo de la facultad, se pidió que las cátedras no armen grupos de WhatsApp pues, si bien hay una intencionalidad académica de base, “muchas veces se toman los contactos de las estudiantes, para hostigarlas puntualmente, hay casos, entonces sugerimos que no los armen”, concluyó.

"Veremos si el martes tendremos novedades del fiscal, él quedó en averiguar la veracidad de las amenazas que eran para hoy"