¡Aquí me pongo a cantar! Gran concurrencia en el casting para el reality La Voz Argentina

Con gran expectativa y mucho entusiasmo, fueron bastante los salteños que durante la mañana de este martes llenaron los alrededores de la Usina Cultural para poder presentarse al casting del reality La Voz Argentina, cuya edición 2022 se realizará en la señal de Telefé.

Con guitarras o sin ellas, algunos con anteojos, otros vestidos de forma elegante, varios con nervios, otros con confianza, demasiados con ganas de mostrar su talento... eran muchas las emociones que se veían cerca de España y Juramento donde la fila comenzó a formarse desde muy temprano.

Hasta allí llegó el móvil de InformateSalta para palpitar con la gente la espera para las audiciones de las cuales saldrán los seleccionados para participar de una nueva edición del reality televisivo. Cabe señalar que esta será la primera de las dos jornadas del casting, el cual continuará mañana de forma espontánea de 10 a 18 horas.

Pero no solo había gente de Salta esperando a participar, sino de otros lugares como Jujuy. “Cuando dijeron que el casting era en Salta, me vine anoche para estar, yo soy de Jujuy”, señaló una joven de 18 años quien contó que no pensaba dejar escapar esta gran oportunidad para ser conocida y vista por mucha gente”.

Para quienes quieran presentarse mañana en la segunda audición, los requisitos son:

Llevar dos canciones para cantar a capella. Una debe ser en español.

Se puede ir con una guitarra en caso de necesitarlo. Ningún otro instrumento está permitido.

No se pueden cantar temas propios. “Los seleccionadores necesitan saber qué estás cantando”, argumentan los organizadores.

Solo se pueden presentar mayores de 18 años. O de 17 años que cumplan 18 antes de abril.

No pueden presentarse bandas. La convocatoria es solo para solistas y dúos.

El protocolo para prevenir contagios de coronavirus durante el casting es el siguiente: