¡Cuidado! Estafadores se hacen pasar por organismos públicos para acceder a tus cuentas

Una persona se contactó con InformateSalta preocupada por lo que consideraba un intento de estafa, la mujer aseguró que la llamó "un número extraño", de la Provincia de Córdoba que se hacía pasar por el Ministerio de Economía de la Nación.

"Me dijeron que salí sorteada, y que como no me presenté al banco a retirar el dinero ganado iba a perder un monto de alrededor de $200.000. Por esto me pedían mis datos personales o de mercado pago para poder transferirme el dinero", explicó la mujer quien ante esa situación decidió cortar la llamada ya que le parecía extraño.

Este tipo de timos se realizan, normalmente, mediante el correo electrónico, y el objetivo es obtener datos personales y bancarios de las víctimas. Sin embargo, en este caso los estafadores se hacen pasar por el Ministerio de Economía, y contactan con sus víctimas a través de una llamada por teléfono

Ninguna empresa y, mucho menos, ningún servicio público reclamará datos personales mediante estas vías, y todos establecen trámites oficiales, ya sean presenciales u online, para tratar con la información personal y los datos bancarios de los usuarios de forma segura e interna.