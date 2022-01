Rangeón ratificó su inocencia: “Nadie merece pasar este encierro injustamente”

Ante la proximidad de las audiencias del juicio, previsto para el 4 de julio, el productor de modas salteño, Pablo Marcelo Rangeón, detenido e imputado por el supuesto abuso de al menos seis mujeres, realizó una carta abierta desde su situación de encierro.

A 10 meses de su detención, ratificó su inocencia y aclaró que las denuncias en su contra no tienen apoyo ni respaldo ni mucho menos sustento en el expediente. “Solo existen denuncias de personas que salieron a defenestrarme y a matarme socialmente”, dijo.

“No me declaro, soy inocente, cada cosa que se dijo y que se denunció en mi contra no tiene apoyo ni respaldo y ustedes lo conocerán en el día a día de mi debate”

Asimismo lamentó el sufrimiento de su familia. “Ellos se llevan la peor parte, no solo padeciendo mi encierro, sino escuchando y leyendo cada atrocidad de la que se me acusa, solo por, y no es malo decirlo, bronca, despecho, o ganas de cagarle la vida al otro”, dijo.

En la extensa carta, reiteró que las denuncias en su contra son falsas. “Cada persona sabe de mi trabajo y que jamás tuve problemas, inconvenientes, denuncias, acusaciones, ni estuve involucrado en situaciones de este tipo”, afirmó.

“Se habla de mi poderío político, el que desconozco, ya que aquí estoy, aquí me encuentro y aquí sigo”

Por último, pidió justicia. “Estoy aquí encerrado, sufriendo, solo espero justicia no por mí solamente sino por todos porque nadie merece pasar este encierro injustamente”, concluyó.