Montaron un altar en plaza 9 de Julio para recordar un indigente que falleció

En un rincón de la plaza 9 de Julio apareció un pequeño “altar” que se montó sobre unos de los canteros, dedicado a un joven indigente quien falleció a fines del 2021 en ese lugar, homenaje que también se hizo como reclamo ya que sus amigos denuncian que no pudieron despedirlo.

“Abel Juárez” reza una sencilla cruz blanca, con un escudo de Central Norte, apoyada sobre unas piedras y acompañada de unas botellas donde le pusieron flores, así es este altar que también sirvió para “velar” a este muchacho.

Luis Alfredo Rivadero era amigo de Abel quien, en diálogo con Somos Salta, recordó que este muchacho falleció el 27 de diciembre en la plaza 9 de Julio. “Aquí murió, en este lado, la policía no hizo nada y lo dejaron morir, los turistas y los chicos miraban como él se moría”, lamentó.

A esto contó que Abel vivió en un hogar de Villa Mitre hasta los 18 años cuando salió de éste, pero a los 22 años falleció. “Él tenía epilepsia, le agarró un paro cardíaco, no lo ayudaron a sobrevivir porque para la policía somos un salteño más, un cuerpo más”, protestó.

Otra denuncia que hizo fue que tenían las intenciones de darle una despedida acorde comprándole un nicho y pagándole un cajón. Sin embargo aseguró que al no ser familiar directo, una fiscal no le habría autorizado a recibir el cuerpo el cual fue sepultado en una fosa común: “No me lo quisieron entregar, lo tiró a un pozo”.

Al no poder darle este último adiós es que quisieron, de forma humilde y simbólica entre quienes lo conocieron y frecuentaron por las calles de la ciudad, recordarlo de esta manera en el sitio donde pereció.