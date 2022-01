Sospechan de un segundo implicado en el crimen de la nena wichí

En el marco de la investigación por el crimen de Pamela Julia Flores, la nena wichí de 12 años víctima de femicidio, que tiene como único detenido a un adolescente de 17 años, el padre de la menor aseguró que en la comunidad "se rumorea que hubo un hombre que les estaba proporcionado bebidas a las chicas para que se embriaguen"

El padre contó que hay personas que vieron a ese hombre junto a su hija la noche del miércoles, cuando ella desapareció. "Me dijeron que la estaba acosando a mi hija. Es criollo, como de 50 años", contó.

Flores relató a Salta 12 que los testigos también le dijeron que ya antes habían visto al mismo sujeto cerca de su hija. "Hay testigos que lo vieron, tiene una moto, dicen que andaba dando vueltas por la Misión", aseguró. "Dicen que les ofrecía dinero a cambio de sexo a las niñas. Es la comunidad la que comenta", añadió.

En la causa hay un solo detenido sospechoso del femicidio, un adolescente de 17 años, también integrante de la comunidad wichí. Aunque desde la fiscalía primero y luego del juzgado de menores, mencionaron que existía una relación de noviazgo, el padre dice que ni la familia, ni las amistades de la niña, ni la gente de la comunidad da cuenta del vínculo.

Pese a lo ocurrido, la familia de Pamela sigue sin la representación legal de un abogado que le posibilite la constitución de una querella. Tampoco le han provisto una psicóloga que de continuidad a la contención ni recibe asistencia económica para afrontar los gastos que una situación así genera.

"Hasta ahora no tengo ningún abogado que me represente", dijo Tomás Roberto Flores, padre de la víctima. Además contó que no tuvo acceso al informe de la autopsia, y no fue informado oficialmente ni de la causa ni la data de la muerte.