“Nos sacaron de la plaza y ahora se la dan a otros manteros, se burlaron de nosotros”

Un grupo de vendedores ambulantes y manteros se manifestó esta mañana en las oficinas de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en Alvarado 735, para exigir una respuesta por parte de la interventora Susana Pontussi.

“Queremos que se nos devuelva el lugar de la plaza ubicada en la San Juan y Santa Fe, la Plaza Familia sobre el parque San Martín. No podemos estar sin trabajar, donde nos trasladaron a nosotros no se vende nada, es una zona de drogadicción, es un lugar donde no hay tránsito de gente. Somos 10 personas perjudicadas”, dijo Inés, una de las comerciantes.

Irene Quipoldor cuestionó que fueron retirados de la plaza donde vendían y que ahora se la darán a otros ambulantes. “Nosotros nos retiramos de buena voluntad de la plaza pero a donde nos trasladaron no hay venta. Ella (Pontussi) nos dijo “plaza recuperada, plaza no dada”, pero ahora le están por dar esa plaza a otros manteros, ya están haciendo todas las mediciones para ubicarse. Se burlaron de nosotros”.

Inés contó que es vendedora desde hace 32 años, “antes estábamos frente al parque antes de que se haga el Teleférico, no puede ser que nos dejen sin la fuente laboral. necesitamos pagar impuestos, alimentar a la familia. Cómo creen que vamos a vender en una plaza desierta, que no va nadie. No se nos puede tirar a la calle de la noche a la mañana”.