Provincia anticipa un trabajo conjunto y bilateral para reconectar a Los Toldos

Ha sido noticia lo ocurrido días atrás en la localidad de Los Toldos, luego que nuevamente sus habitantes quedaran aislados cuando las aguas del río Bermejo arrastraron consigo el puente internacional que permite el ingreso y egreso a ese pueblo salteño.

Con esta situación y las actuaciones inmediatas para dar una respuesta a sus habitantes, quien habló del tema fue el secretario del Interior de la Provincia, Javier Diez Villa quien señaló que trabajarán articuladamente con Bolivia para dar una solución, como así proseguir en los trabajos de recuperación de la ruta provincial 6.

“Sabemos que esta es una realidad de vieja data que requiere de inversiones muy grandes”, aseveró primeramente el funcionario ante el micrófono de InformateSalta agregando: “Se está trabajando en la ruta provincial 6 que lleva años de inversión pero que no se ha descontinuado su trabajo desde el anuncio realizado hace más de un año”, recalcó.

En este punto habló de la coordinación con el gobierno boliviano para actuar al respecto. “Este es un problema bilateral, con Bolivia siempre hay una relación de vinculación y se está trabajando de manera de coordinar obras", subrayó Diez Villa.

“Hasta la fecha se sigue trabajando en obras para evitar los cortes permanentes y la consolidación de ese camino”

Dicho esto el secretario del Interior anticipó que desde la Provincia se seguirán con los esfuerzos para dar una conectividad eficiente para Los Toldos y que su gente no siga pasando por estas situaciones. “A través de la solución, con la recuperación de la ruta provincial, se podría resolver este problema, con el gobierno de la Nación y el de Bolivia se podrá reestablecer y reconectar en breve a esa localidad”, prometió.