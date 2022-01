"Lo agarró un remolino": Sigue la búsqueda de un pasador arrastrado por el Bermejo

Por estas horas es noticia nuevamente la situación de los ríos del norte provincial, más precisamente el Pilcomayo y el Bermejo ante las crecidas que tuvieron en sus cauces producto de las últimas precipitaciones que también se desarrollaron en la zona fronteriza con Bolivia.

De este hecho tomó particular trascendencia el Bermejo, ya que además de crecer su caudal, las chalanas y los bagayeros seguían operando con normalidad, reportándose la desaparición de algunas personas que habían cruzado el río pero el torrente pudo más que ellos, arrastrándolos.

Al respecto de esta situación el jefe de Bomberos de Aguas Blancas, Fredy Galarza, dialogó con Radio Salta donde contó cómo están desarrollando las tareas de búsqueda, como también de la peligrosidad de las acciones de quienes siguen navegando el río pese a su virulencia.

“Nos llegó una denuncia, estamos buscando una persona desaparecida, es uno de los pasadores que aparentemente llevaba paquetes para hacer pasar, la correntada del río lo hizo soltar, según nos comentaba la gente lo agarró un remolino, salieron tres y al otro se lo está buscando”, resumió lo ocurrido.

Dicho esto Galarza comentó que este sujeto que están buscando, un masculino, es uno de los denominados pasadores, trabajadores que en grupo cruzan de un país al otro llevando paquetes y mercadería. “Con la correntada ocurrió la desgracia”, aseveró el bombero indicando que hay 10 compañeros de su fuerza, además de personal de la Policía Lacustre, tratando de encontrarlo.

No obstante se permitió una crítica a la imprudencia de los trabajadores que, pese a todos los peligros y la amenaza de ser atrapados por el caudal, insisten con pasar de forma ilegal entre países. “La gente sabe cómo está el río, les solicitan que no cruce, tampoco los gomones, el río es traicionero pero no entienden y tratan de pasar”, se apenó.

“La gente no entiende, no mide los riesgos, a veces van con criaturas”