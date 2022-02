“No hay gente para trabajar pero tienen tiempo de cortar la ruta y de ir al corso”

La indignación de un productor del Norte salteño se hizo viral a través de las redes sociales, describiendo la situación que viven los trabajadores a diario por los cortes de la ruta.

Se trata de Rafael Montero Kolberg, quien tuvo que pasar por tres cortes cuando circulaba por la ruta 34. “Así tenemos que andar, gente de m… por todos lados. Cinco kilómetros de ruta para aguantar a 20 indios. Salimos temprano a la mañana a hacer un laburo de dos horas y ya vamos 8 horas en la ruta. Ya vamos tres cortes, son las 18:00 horas y no podemos pasar una ruta de 110 kilómetros”, manifestó.

El productor expresó que en cualquier momento puede ocurrir un accidente serio, “una desgracia, camionetas cargados con explosivos que van a la minas al lado de camiones que tienen combustibles. No se consigue gente para trabajar pero tienen tiempo de cortar la ruta a las 10 am. ¿qué hacer en este país? la verdad es increíble”.

Kolberg cuestionó que no hay gente para trabajar “porque claro, comenzaron los corsos en Orán entonces tampoco tenes gente porque la gente se dedican al corso, este campo es mío pero no puedo entrar, la ruta tiene como 4 kilómetros de vehículos. La Policía los tiene que cuidar a 20 chiretes que te cortan las rutas con dos ramas, acá debemos ser 20 mil personas, esto va a terminar mal en Argentina, todas estas cosas van a terminar mal”.

El hombre protestó señalando que “camioneros van perdiendo su trabajo, van perdiendo la horas de descarga, de carga, cuando vuelven tienen el mismo lío. La fuerza no puede hacer nada porque no los autorizan, nosotros los civiles no hacemos nada por cagones, o los agarramos entre todos o…. esto ya no se puede permitir”.

