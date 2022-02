Peligro, animales sueltos en las rutas: “Los propietarios pueden ir presos” 

Así lo señaló el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Juan Carlos Sauma, respecto a la problemática que se vive en las rutas salteñas, principalmente en la zonas rurales donde cada vez ocurren más siniestros viales provocados por el cruce de animales por la cinta asfáltica.

“Estamos trabajando acorde a lo que establece la ley provincial de sanciones contravencionales. Hay denuncias que ingresan al 911, la Policía va y hace el despeje de los animales, pero dentro de esta contravención está tipificada la pena de arresto por 30 días, el labrado de la multa correspondiente y el secuestro del animal”, dijo a InformateSalta.

El funcionario señaló que los propietarios de los animales tienen que ser responsables, “hay animales que no están debidamente marcados y no se sabe quienes son los propietarios. Se pueden generar accidentes muy graves. Cuando el animal no está marcado se lo secuestra”.

Sauma sostuvo que son normas de convivencia que se deben cumplir, “son accidentes que se producen por la irresponsabilidad de los propietarios, pueden provocar la muerte de alguien”.

Las recomendaciones a la hora de encontrarse con un animal en la ruta son: “reducir la velocidad, pasar lo más alejado posible del animal, fijarnos quien viene atrás, controlar la maniobra que vamos a hacer y dar indicadores, colocar momentáneamente la baliza, no hay que tocar bocina porque el animal se puede asustar y provocar una situación de mayor riesgo”, indicó Sauma.