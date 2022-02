Se compró una moto y se la robaron de la puerta de un edificio céntrico

Una salteña está buscando intensamente la moto que, con mucho esfuerzo y dedicación, se compró hace menos de un mes pero que los “amigos de lo ajeno” se la robaron de la puerta del edificio donde alquila, pidiendo ayuda para encontrarla, protestando al mismo tiempo por la poca colaboración de la Policía para dar con el rodado.

Luján es el nombre de la damnificada de este caso quien, en diálogo con InformateSalta, dio detalles de lo que le ocurrió en la madrugada de este 31 de enero. “Me robaron la moto el lunes a la madrugada, fue a las 2.20, cuando yo salí a las 2.40 ya no estaba”, indicó.

La moto sustraída es modelo Yamaha YBR 125, valuada en aproximadamente medio millón de pesos y que Luján habría comprado el 7 de enero pasado. Lamentablemente dos sujetos aprovecharon el silencio de la noche para robarla del ingreso de un edificio ubicado en calle Pellegrini 183 de la ciudad de Salta.

“Hice la denuncia, la policía tardó un montón y no llegaron a encontrar nada, vieron las cámaras pero no me las quieren mostrar ni tampoco las caras de las personas que me robaron”, aseguró la damnificada quien por ahora cuenta solo con las imágenes de unas cámaras que le acercaron donde se ve a los dos malvivientes mientras escapan con la moto en su poder.

Esa noche, Luján debió dejar su moto en la parte de abajo del edificio, ya que no le permitían subirla hasta el primer piso donde vive. Sus vecinos no escucharon ni vieron nada, por lo que ahora están buscando intensamente por las redes sociales, páginas de compra y venta, a ver si encuentran algún indicio de los responsables como de dónde pueda estar el vehículo.

Por último, Luján pidió que si alguien ve la moto, sabe dónde se encuentra o quiénes pudieron ser los responsables, que se comuniquen a su teléfono: 387 614-5646.

Otro robo

Cabe señalar que no es la primera vez que InformateSalta se hace eco de un robo ocurrido en este mismo edificio. En agosto había sido intensa la búsqueda de una bicicleta valuada en $400.000 que un ladrón robó a plena luz del día, siendo filmado por las cámaras de seguridad en su accionar.

El damnificado era Javier Paz, un atleta quien supo viralizarse en las redes sociales ofreciendo una recompensa para quien lo ayudara a encontrar su bicicleta que se la robaron el 28 de julio, también del edificio de Pellegrini 183. Resultó que el rodado se había vendido en el mercado negro, con lo cual lograron recuperarla.