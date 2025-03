“¡Un asco”: Reclaman por la mugre y abandono del cementerio de J.V. González

Reclamo que se estuvo suscitando a través de las redes sociales fue el mal estado en que se encuentra el cementerio de la localidad de Joaquín V. González donde la suciedad, la maleza y la basura abundan en la necrópolis local, siendo imperioso su mantenimiento.

¿Cuál es la situación? Quien hizo trascender este hecho fue el medio FactorInfo TV, compartiendo el reclamo de los vecinos que están exigiendo una limpieza urgente del cementerio local donde, junto al deterioro de los mausoleos, hay basura esparcida por todos lados, al igual que maleza y pastizales.

En esas imágenes, se puede ver los restos de coronas de flores amontonados entre mausoleos, con estos adornos marchitos apilados, con las flores ya envejecidas, los listones de plástico regados por el piso, generando suciedad y mugre. Incluso se ve que son usadas como basurero, con botellas dejadas en sus centros.

Pero este no es el único problema, pues un segundo es la proliferación de malezas, las cuales se extienden a lo largo y ancho de las tumbas, con mucha maraña cubriendo el piso, impidiendo el paso, levantándose y tapando varios de los sepulcros, como también los pasillos.

Los comentarios de la gente no tardaron en aparecer. “Es una vergüenza, ya nos cansamos de pedir que limpien”; “Una mugre total, ya está abandonado el cementerio”; “Da vergüenza el cementerio, la mugre, el pasto”, son algunos de esos comentarios vertidos en las redes.