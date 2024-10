Victoria, de 10 años, necesita varios millones para operarse y continuar con su vida

Una vez más apelamos a los corazones solidarios que se encienden cada vez que alguien lo necesita. Victoria tiene 10 años pero su vida cotidiana se le va haciendo cada vez más difícil ante un diagnóstico de escoliosis, que avanza y su columna va quedando afectada.

Susana, mamá de la niña, hizo un llamado a la solidaridad de todos los salteños para darle la posibilidad a su hija de tener una vida normal siendo intervenida quirúrgicamente y la fecha límite para reunir el dinero es antes del 8 de noviembre.

"Ella tiene obra social y le cubre el 80% y el 20% debo reunir yo. Yo tengo que pagar en la clínica 200 mil por día y estará 10 días. También hay que pedir los tornillos, en total es casi 6 millones que no sé de dónde sacar".

La mujer contó que no puede trabajar actualmente pero vende pan. "Yo no puedo trabajar, me dan para vender pan, bollos, eso no me da para juntar los 6 millones. Me pagan por día. El 10 de noviembre sería la operación y el 8 debería estar internada".

Entre lágrimas, Susana pidió: "Me gustaría, ya que los salteños somos solidarios, que me ayuden con una colecta solidaria para poder juntar esa plata y poder hacer la operación a mi niña, cosa que ella también disfrute de su niñez. No sea burla de nadie".

Victoria pidió por Multivisión: "Quiero que todos los salteños me ayuden a juntar la plata".

A quienes quieran ayudar a Victoria pueden hacerlo donando dinero a el Alias: susana.2024.salta a nombre de Susana Estela Lira. También pueden contactarla el teléfono de Susana es 3876150411.