Final entre Juventud y Guaraní: "Lo que suceda estará bajo la mirada de todos"

De cara a la final ante Guaraní Antonio Franco por el ascenso al Federal “A”, que se disputará en Santiago del Estero, Facundo Velazco, talentoso mediocampista de Juventud, habló sobre el encuentro definitorio.

Desde el hotel de la Liga Salteña, donde se encuentra concentrado, se refirió sobre la finalísima. “Estamos tranquilos, muy concentrados y esperando poder coronar con un triunfo todo el torneo que hicimos”, dijo a InformateSalta.

También habló sobre las versiones acerca de que el partido "estaba arreglado" para que el Santo no pueda lograr el ascenso. “Le digo a todos los hinchas que confíen en el equipo y que no le den importancia a lo que se dice. Todo lo que suceda en la cancha estará bajo la mirada de todos”, aseguró.

El enganche se formó en la escuelita de Juventud y a los 12 años se fue a Unión de Santa Fe, junto a su hermano Jorge Velazco, con quien comparte el plantel hoy. Su formación la hizo en el club de Independiente donde jugó en las inferiores, reserva, estuvo en equipo de primera y también participó de la delegación de Copa Sudameicana.

“Después de 8 años en el club me dejaron libre y fue un balde de agua fría. Me pasó de todo, llegué aquí y me lesioné y la verdad que disfruto mucho este hermoso momento con esta camiseta, ojalá se cumpla el objetivo, que nos marcamos”, expresó.

Sobre el partido de la final y el grupo, aseguró que “se juega con el corazón y la cabeza". "Es una gran familia. Es lindo tantos jugadores que se lleven bien”, dijo.

Facundo comparte equipo con su hermano Jorge y aseguró que lo disfruta mucho. “Jugar con mi hermano es algo único, las concentraciones, los viajes todo disfrutamos. Es mi sangre”, afirmó.

Por último, habló de su momento personal en el equipo.” Con el correr de los partidos me fui soltando y cuando tengo la pelota espero responder siempre”, dijo el talentoso jugar.

Facundo Velazco, el distinto que tratará de meterse en la historia de Juventud Antoniana. Su velocidad mental para resolver como terminar una jugada de manera eficaz e inesperada, es una de las armas del Santo, que mantiene firme junto con la ilusión del pueblo antoniano.