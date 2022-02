Hinchas de Juventud insisten con ver la final y convocan a un banderazo

La parcialidad de Juventud Antoniana, denominada la Nº 1, convocó a un banderazo para manifestarse en contra de la prohibición de hinchas visitantes en la final por el ascenso ante Guaraní Antonio Franco.



Los hinchas se manifestarán de esta manera para plantar su postura sobre la decisión de Consejo Federal de no permitir simpatizantes en las cuatro finales del Regional Amateur, algo que consideran injusto y sin sentido.







Integrantes de la denominada Nº 1 aseguran que el partido entre Juventud y Guaraní estaría arreglado en favor del equipo Misionero.



Los simpatizantes están citados a la plaza Mataderos, ubicada en la esquina de Independencia y San Felipe y Santiago, y en la sede del club en Lerma y San Luis, desde las 10 de la mañana.

Piden que no vayan

Por su parte, Javier Russo, presidente del Centro Juventud Antoniana, reiteró el pedido de no asistencia a la final frente ante Guaraní Antonio Franco.

"No vayan a Santiago del estero, no va haber forma de entrar. Entiendan, no hay entradas para nadie", recalcó el dirigente.