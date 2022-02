Trabajan en las plazas, sin control y no pagan nada: buscan regularlos

A veces resulta imposible disfrutar del espacio público de manera libre ya que las plazas se encuentran atestadas de inflables, peloteros, camas elásticas y otro tipo de juegos que invaden de manera desordenada.

Para los chicos son sinónimo de alegría, pero: ¿son seguros? ¿hay un responsable por detrás? ¿pueden instalarse donde quieren cuando quieren? ¿pagan algo por estar ahí? ¿quién les asigna el lugar?



Bueno hasta ahora nada de esto ocurría y cada uno hacía lo que quería. Ahora desde la Municipalidad dicen que buscan regularizar su actividad, en el marco del ordenamiento del espacio público.

Según El Tribuno, son 15 los dueños de peloteros inflables y camas elásticas en la ciudad de Salta. Cada uno posee entre una y cuatro camas elásticas y entre uno y tres peloteros inflables.

Susana Pontussi, interventora de Espacios Públicos, explicó que buscan regular el ámbito y que cada trabajador tenga habilitación. Desde que se prohibió que trabajen en el parque San Martín, estos "emprendedores" se dispersaron por distintas plazas de la ciudad.

"Ningún propietario tiene permiso porque la ordenanza vigente establece que el permiso solamente puede ser por dos horas y en la mayoría de los casos se excede ese tiempo", indicó. "Entendemos que la ordenanza de dos horas no les sirve económicamente, pero tampoco podemos permitir que no haya ningún control y que se instalen todo el día y copen una plaza porque el resto de la gente quiere pasear por ahí y no usar el juego y no puede hacerlo".

Los dueños de los juegos comprendieron la situación y que solicitaron poder trabajar los viernes, sábados y domingos en un lapso de entre tres y cuatro horas en las plazas Alvarado, Evita, Gurruchaga, Niño Feliz y segunda rotonda de Tres Cerritos.

"Nuestro objetivo fundamental es bregar por los

niños que usan los juegos, su seguridad y que

el espacio público siga siendo público".

Desde la próxima semana deberán empezar a presentar los requisitos y se les otorgará una habilitación que deberán colocarla a la vista del público, además que los dueños de las camas elásticas y peloteros inflables no abonan ningún canon. Todo lo que ganan se lo llevan al bolsillo.

Pontussi finalizó diciendo: "Nosotros hemos empezado a trabajar con ellos y a pedirles la inspección técnica, la póliza de seguros y también planeamos agregar un curso de RCP, primeros auxilios. Otro planteo tiene que ver con solicitar antecedentes, ya que estamos hablando de una cuestión que involucra niños, aunque siempre está la madre, el padre, otro familiar o el responsable a la par de él en el juego. Estos temas fueron deslizados en la charla, pero no están decididos todavía".