Generación Zoe: Inversionistas preocupados y pedido de captura para distintos altos mandos

Luego de que se conociera que en Córdoba la Justicia pidió la captura internacional de Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, los inversores se acercaron a la sede de la compañía en el barrio de Núñez, Buenos Aires, para intentar recuperar su dinero.

“No te puedo decir cuanto puse, pero es un billete importante. Estamos metidos mi novia, mi suegro, la hermana de mi suegro y yo. Nos metimos en octubre por recomendación y no tuvimos ningún problema hasta ahora, que les embargaron la cuenta a Leo (Cositorto). Siempre he cobrado bien. La explicación que nos dan es que no hay efectivo para pagarnos porque la plata del banco está frenada. Ahora cerraron (la oficina) y los que quedaron adentro tomaron las cajas. Yo soy cocinero y mi novia trabaja en un call center, era un segundo ingreso, con la plata que invertimos acá nos íbamos a casar”, dijo una de las personas a LaNación.

La Fiscalía de Instrucción de Villa María solicitó la captura de Cositorto y detuvo a cinco directivos locales por supuesta estafa y asociación ílicita, luego de diversas denuncias. De demostrarse podría tratarse de una de las estafas más grandes del país.

Diferentes versiones ubican al empresario en Colombia o República Dominicana, aunque por su parte Cositorto comentó en un video publicado en el canal de Youtube, ZoeTV, lo siguiente: "Estamos en un proceso de reestructuración interna, rediseño de ofertas como cualquier compañía, más en una situación donde llevamos casi 46 días de manera consecutiva donde ciertos grupos empresariales y mediáticos han empezado una campaña de desprestigio hacia mi persona".

Este viernes a la mañana las oficinas de la empresa, una de las que esta bajo la mira de la Comisión Nacional de Valores por supuestas estafas, fueron allanadas en Córdoba a partir de denuncias por supuesto fraude financiero mediante el denominado “esquema ponzi”.

Lo cierto es que cientos de personas se acercaron a la oficina luego de la noticia, en tono elevado solicitan que les devuelvan su inversión inicial que en algunos casos supera los tres mil dólares. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires debió intervenir y alrededor de las 16 comenzó a sonar el rumor del desalojo y la intervención de la justicia en el edificio.