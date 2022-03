Santi Maratea anticipó que tras la colecta por Corrientes hará una para él: “Quiero algo caro y bien frívolo...”

Santi Maratea visitó el programa de Florencia de la V para hablar de la colecta millonaria por Corrientes, que fue arrasada por el fuego. Reconoció que empezó a recaudar el dinero tras un llamado desesperado de Lourdes Sánchez y que ya compró un camión y nueve camionetas, de las cuales seis ya están en funcionamiento.

El influencer aseguró que es él el que se encarga de efectuar cada compra: “Voy a la cuenta de MercadoPago, le transfiero a la concesionaria y factura el cuartel de bomberos. Después yo confío en que todo va a llegar, pero las compras las hago todas yo”.

El joven de 29 años anticipó que una vez que termine de distribuir los más de 154 millones de pesos que se juntaron, hará una colecta para él. “Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”, resaltó.

Santi Maratea ya había hecho una colecta para irse de vacaciones. (Foto: instagram/santimaratea).

Santi Maratea anunció que enviará 25 camiones con fardo y pasto para los animales de Corrientes

Santi Maratea utilizó sus redes sociales para informar qué hizo con todo el dinero recaudado para Corrientes, que fue terriblemente afectada por los incendios. Ya compró un camión con capacidad para 8500 litros de agua, ocho camionetas, y ahora enviará pasto y fardo para los animales.

Santi Maratea mostró la llegada de las seis camionetas Ford que compró para los bomberos correntinos. (Foto: instagram/santimaratea).

“Lo conseguimos gratis, solo hay que pagar 25 camiones que lo puedan llevar a Corrientes. Eso nos va a salir 10 millones”, expresó en Instagram.

Maratea prometió que publicará los comprobantes de pagos que realizó con el dinero recaudado, para que la gente no tenga dudas y siga confiando en sus colectas.

Santi Maratea mostró el camión que compró para Corrientes. (Foto: instagram/santimaratea).

Cómo fue la colecta de Santi Maratea por Corrientes

El plan superó las expectativas de entrada: Santi Maratea estimaba juntar 15 millones de pesos en una noche, una cifra minúscula al lado de lo que se terminó reuniendo: más de $180 millones.

El fuego destruyó todo a su paso: árboles, animales y algunas viviendas. (Foto: Matías Baglietto/Reuters)

Apenas en 3 horas durante la madrugada logró juntar el presupuesto total necesitado por el Consorcio Manejo del Fuego, que fue el primero en pasarle el listado de los productos necesarios para apagar las llamas. /TN